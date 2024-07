Profitables Rekordwachstum im ersten Halbjahr

«Unsere disziplinierte M&A-Strategie hat sich mit elf wertsteigernden Zukäufen fortgesetzt, um die zirkuläre Bauwirtschaft zu beschleunigen und unsere ECOCycle®-Plattform auszubauen. Gleichzeitig haben wir den Bereich Solutions & Products ausgebaut und unser Geschäft mit Zuschlagstoffen und Transportbeton gestärkt. Mit dem Ziel, den Klimaschutz voranzutreiben, haben wir den CO2-Ausstoss – gemessen am Umsatz – um 7 Prozent 1 reduziert.»

Miljan Gutovic, CEO: «Ich möchte allen Mitgliedern der Holcim Familie danken, dass wir im ersten Halbjahr 2024 zusammen eine Profitabilität in Rekordhöhe erzielt haben. Im Sinne unserer tief verwurzelten Leistungskultur haben sich unsere Teams auf die erfolgreiche Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden fokussiert. Unsere führenden nachhaltigen Baulösungen – vom CO2-armen Beton ECOPact bis zu den energieeffizienten Elevate-Dachsystemen – machen uns zum Partner der Wahl für Grossprojekte, wie zum Beispiel im Infrastrukturbereich oder beim Bau von Rechenzentren.»

Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2024: Prognose für die recurring EBIT-Marge auf über 18,5 Prozent bei einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in lokaler Währung

Recurring EBIT auf Rekordniveau, +12,7 Prozent in lokaler Währung, +8,1 Prozent in Schweizer Franken Umsatzwachstum von +1,6 Prozent in lokaler Währung

Leistungsausweis im Überblick für das erste Halbjahr

Konzern H1 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 12'813 13'067 -1,9 +1,6 -0,3 Recurring EBIT (CHF Mio.) 2'210 2'043 +8,1 +12,7 +12,3 Recurring EBIT-Marge (%) 17,2 15,6 Betriebsgewinn (CHF Mio.) 2'036 1'970 +3,3 Konzerngewinn, Konzernanteil (CHF Mio.) 1'218 1'261 -3,4 Konzerngewinn vor Wertminderungen und Veräusserungen, Konzernanteil (CHF Mio.) 1'376 1'280 +7,5 Gewinn pro Aktie (CHF) 2,16 2,19 -1,2 Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und Veräusserungen (CHF) 2,44 2,22 +10,0 Free Cashflow nach Leasingverhältnissen (CHF Mio.) 48 79 -39,1 Nettofinanzschulden (CHF Mio.) 10'862 11'067 -1,8

Profitables Wachstum setzt sich fort

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um +1,6 Prozent in lokaler Währung auf CHF 12'813 Millionen.

Das recurring EBIT stieg im ersten Halbjahr relativ zum Umsatz überproportional um 12,7 Prozent in lokaler Währung auf ein Rekordhoch von CHF 2’210 Millionen. Die Profitabilität hat sich im zweiten Quartal 2024 mit einer rekordhohen recurring EBIT-Marge von 23,2 Prozent signifikant verbessert, worin sich unser strategischer Fokus auf hochwertige Lösungen widerspiegelt. Damit steuert Holcim erneut auf branchenführende Margen im Gesamtjahr zu.

Der Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und Veräusserungen lag im ersten Halbjahr 2024 bei CHF 2,44 – eine Steigerung von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Free Cashflow nach Leasingverhältnissen belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 48 Millionen im Vergleich zu CHF 79 Millionen im Vorjahreszeitraum und dürfte die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 von über CHF 3 Milliarden erreichen.

Investitionen in den attraktivsten Märkten

Holcim investiert weiterhin in profitables Wachstum mit elf wertsteigernden Übernahmen. Hierbei handelt es sich überwiegend um familiengeführte Unternehmen mit erheblichem Synergiepotenzial.

Mit vier wertsteigernden Übernahmen in Europa (Belgien, Schweiz, Grossbritannien und Deutschland) wurde die zirkuläre Bauwirtschaft weiter vorangetrieben, sowie die Holcim Kreislauftechnologie ECOCycle® ausgebaut. Drei Übernahmen in Europa und Lateinamerika dienten der Erweiterung des Segments Solutions & Products, während durch Zukäufe in Nordamerika, Lateinamerika und Europa die Bereiche Zuschlagstoffe und Transportbeton weiter gestärkt wurden. Holcim schloss im ersten Halbjahr vier Veräusserungen ab.

Führend bei Nachhaltigkeit

Die Kundennachfrage nach nachhaltigen Baulösungen von Holcim hat zugenommen. Im ersten Halbjahr entfielen 28 Prozent des Umsatzes mit Transportbeton und 26 Prozent des Umsatzes mit Zement auf den CO2-armen Beton ECOPact bzw. auf den CO2-armen Zement ECOPlanet. Dies entspricht einer beachtlichen Zunahme gegenüber den jeweils 19 Prozent per Ende Dezember 2023.

Im Rahmen der Aktivitäten zum Klimaschutz hat Holcim die CO2-Emissionen, gemessen am Umsatz, um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum reduziert. Im zweiten Quartal setzte Holcim in Deutschland und Belgien gemeinsam mit seinen Partnern den Spatenstich für zwei Projekte zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS) im grossindustriellen Massstab.

Ausblick und Prognose

Holcims Strategie ist weiterhin auf Erfolgskurs. Basierend auf der rekordhohen recurring EBIT-Marge passt Holcim seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 wie folgt an:

Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in lokaler Währung

Überproportionaler Anstieg des recurring EBIT

Verbesserung der recurring EBIT-Marge auf über 18,5 Prozent

Free Cashflow von mehr als CHF 3 Milliarden

Erhöhung des Anteils wiederverwertbarer Bau- und Abbruchmaterialien um 20 Prozent auf

10 Millionen Tonnen

Weitere Fortschritte bei der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts in den USA

Die geplante Kotierung des Nordamerikageschäfts von Holcim in den USA ist auf Kurs und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen sein. Sie erfolgt mit dem Ziel, neues Wertsteigerungspotenzial für alle Stakeholder zu erschliessen.

Am 18. März 2024 startete der zuvor angekündigte Aktienrückkauf. Holcim wird bis Ende des Jahres Aktien im Wert von bis zu CHF 1 Milliarde erwerben. Bis zum 30. Juni 2024 wurden 5,2 Millionen Aktien im Wert von CHF 413 Millionen zurückgekauft. Holcim hält an einem starken Investment-Grade-Rating fest.