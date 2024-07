Direkt zum Video auf YouTube

Die Dexcom-Aktie liegt 38 Prozent im Minus. Dexcom stellt Messgeräte für Diabetiker her. Anleger fürchten, dass die Abnehmprodukte von Eli Lilly, Novo Nordisk und Co. Diabetikern helfen wird, nicht mehr auf die Produkte von Dexcom zuzugreifen. Was das für die Dexcom-Aktie bedeutet, erklärt euch Martin im Video.