dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf Tech-Bilanzen und Fed

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich weiter zurück. Nach einem schwächeren Wochenstart des Leitindex Dax wird dieser am frühen Dienstagmorgen nur wenig verändert erwartet. Am Abend stehen mit Microsoft und dem Chip-Riesen AMD zwei Trendsetter der Tech-Welt mit ihren Quartalsbilanzen auf der Agenda, am Mittwoch folgt die Sitzung der US-Notenbank Fed. Zuvor dürften sich die Investoren nicht mehr weit vorwagen. Der Broker IG berechnete den Dax am Dienstag gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit 18.335 Punkten moderat im Plus. Am Vortag hatte der Index anfängliche Gewinne nicht halten können und war ins Minus gedreht. Seit Mitte Mai pendelt das Börsenbarometer unterhalb des Rekordhochs von knapp 18.900 Zählern auf und ab. Auch hierzulande nimmt die Saison der Quartalszahlen immer mehr Fahrt auf. Am Dienstag veröffentlichten mit dem Baustoffkonzern Heidelberg Materials und dem Chemieproduzenten Covestro zwei Unternehmen aus dem Dax ihre Geschäftszahlen und Ausblicke. Covestro blickt angesichts der trägen Konjunktur etwas vorsichtiger als bisher auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr.

USA: - DURCHWACHSEN - Nach einer deutlichen Erholung am Ende der vergangenen Woche haben die US-Börsen am Montag nach einigem Auf und Ab letztlich kaum verändert geschlossen. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq ist die Stimmung nach den Worten von Jürgen Molnar von Robomarkets angeschlagen. "Jede Art von Enttäuschung könnte zu einem weiteren Ausverkauf bei den Big-Techs führen könnte, warnte der Kapitalmarktstratege. Am Montag allerdings überwogen eher die positiven Nachrichten. Der Dow Jones Industrial , dem am Freitag die Rückkehr über die Marke von 40.000 Punkten gelungen war, verbuchte zum Wochenauftakt ein Minus von 0,12 Prozent auf 40.539,93 Zähler. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,08 Prozent höher bei 5.463,54 Punkten. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,19 Prozent auf 19.059,49 Punkte. Im Sog einer durchwachsenen Quartalsberichtssaison hatte er in der vergangenen Woche 2,6 Prozent eingebüßt. Mit Spannung wird daher auf die in dieser Woche anstehenden Zahlen von Apple , Amazon und Microsoft gewartet.

ASIEN: - VERLUSTE - Nach den teils deutlichen Vortagesgewinnen sind die Anleger an den Börsen Asiens am Dienstag wieder vorsichtiger geworden. Anders als zum Wochenstart fehlte Rückenwind von der Wall Street. Die Investoren warten auf geldpolitische Signale der japanischen Zentralbank Bank of Japan und der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um 0,2 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um 0,9 Prozent und der techwertelastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 1,1 Prozent ein.

DAX 18320,67 -0,53% XDAX 18352,31 -0,63% EuroSTOXX 50 4815,39 -0,97% Stoxx50 4430,09 -0,40% DJIA 40539,93 -0,12% S&P 500 5463,54 0,08% NASDAQ 100 19059,49 0,19%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,16 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0822 0,01% USD/Yen 154,65 0,40% Euro/Yen 167,36 0,41%

ROHÖL:

Brent 79,49 -0,29 USD WTI 75,48 -0,33 USD

