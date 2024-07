Geschäftsklima in Euro-Zone trübt sich im Juli weiter ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Das Geschäftsklima im Euroraum hat sich erneut verschlechtert.

Das Stimmungsbarometer sank im Juli um 0,1 Punkte auf 95,8 Zähler, wie am Dienstag aus Daten der EU-Kommission hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten sogar mit einem noch stärkeren Rückgang auf 95,4 Punkte gerechnet.

In der deutschen Wirtschaft hat sich in den Chefetagen die Stimmung im Juli weiter eingetrübt, wie das vergangene Woche veröffentlichte Ifo-Geschäftsklima ergab. Die deutsche Wirtschaft stecke in der Krise fest, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Mit einem raschen Aufschwung in der größten Volkswirtschaft der Euro-Zone rechnet sein Institut nicht. Im zweiten Quartal legte die deutsche Wirtschaft überraschend wieder den Rückwärtsgang ein. Das Bruttoinlandsprodukt sank hierzulande von April bis Juni um 0,1 Prozent zum Vorquartal. Volkswirte hatten hingegen ein Wachstum von 0,1 Prozent erwartet.

