EQS-News: Symrise auf profitablem Wachstumskurs in anspruchsvollem Umfeld

Symrise auf profitablem Wachstumskurs in anspruchsvollem Umfeld

— Konzernumsatz steigt um 6,3 % auf 2.565 Mio. €, organisches Wachstum von 11,5 %

— EBITDA-Marge von 20,7 % deutlich verbessert gegenüber Vorjahr

— Gestiegene Profitabilität getragen insbesondere von striktem Kostenmanagement

— Business Free Cash Flow mit 226 Mio. € mehr als verdoppelt

— Symrise bestätigt Ausblick: Wachstumsziel für 2024 mit 5-7 % (organisch) und EBITDA-Marge von um die 20 % für 2024 angestrebt

Die Symrise AG, ein führender globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen, hat im ersten Halbjahr 2024 seinen profitablen Wachstumskurs verstärkt. Trotz des auch weiterhin herausfordernden globalen Umfelds konnte Symrise vor allem dank eines konsequenten Kostenmanagements nicht nur den Umsatz, sondern auch die Profitabilität erneut deutlich steigern.

Symrise erzielte einen Umsatzanstieg von 6,3 % auf 2.565 Mio. € (H1 2023: 2.414 Mio. €). Ohne Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten erhöhte sich der Umsatz organisch um 11,5 %, getragen von einer positiven Entwicklung in beiden Segmenten des Unternehmens.

Gleichzeitig übertraf die Profitabilität mit einer EBITDA-Marge von 20,7 % deutlich den bereinigten Vorjahreswert von 19,7 %. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs auf 530 Mio. €, ein Anstieg von 11,5 % im Vergleich zum bereinigten Vorjahreswert.

Zentraler Treiber der Profitabilität war neben leicht vorteilhaftem Materialeinsatz vor allem das im ersten Quartal angestoßene Effizienzprogramm, das im zweiten Quartal konsequent umgesetzt wurde und bereits etwa 50% der angestrebten Einsparmaßnahmen in Höhe von rund 50 Mio. € generiert hat.

Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG: „Symrise ist auf Kurs. Ich bin angetreten, um die Erfolgsgeschichte von Symrise fortzuschreiben – zum Wohle unserer Kunden, unserer Aktionäre und unserer Mitarbeitenden. Genau darauf haben wir uns in den vergangenen Monaten fokussiert. Trotz des guten Erfolgs im ersten Halbjahr lehnen wir uns nicht zurück. Unsere gute Performance der vergangenen Monate macht uns zuversichtlich auch für das zweite Halbjahr. Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir deshalb heute einmal mehr unsere Wachstums- und Profitabilitätsziele für das Gesamtjahr.“

Symrise bestätigt Langfristprognose

Symrise ist trotz des aktuell volatilen Marktumfeldes infolge geopolitischer Spannungen und einer insgesamt weiterhin erhöhten Inflationsrate gut aufgestellt, um seinen profitablen Wachstumskurs fortsetzen zu können. Das Unternehmen profitiert dabei von seinem robusten, nachhaltigen Geschäftsmodell, seinem diversifizierten Anwendungsportfolio sowie seiner breiten regionalen Präsenz und Kundenbasis.

Vor dem Hintergrund des guten ersten Halbjahres bestätigt Symrise daher seine Wachstums- und Profitabilitätsziele und geht weiterhin davon aus, schneller zu wachsen als der relevante Markt. Das Unternehmen strebt 2024 ein Umsatzwachstum zwischen 5 und 7 % (organisch) an. Bei der Profitabilität soll die EBITDA-Marge bei um die 20 % liegen. Der Business Free Cashflow, die die Quote bezogen auf den Umsatz, soll 12 % betragen. Außerdem wird Symrise das strenge Kostenbewusstsein im Rahmen des laufenden Effizienzprogramms beibehalten.

Langfristig strebt das Unternehmen bis 2028 an, seinen Umsatz auf 7,5 bis 8,0 Mrd. € zu steigern. Hierzu sollen ein jährliches Wachstum von 5 bis 7 % (CAGR) sowie zielgerichtete Akquisitionen beitragen. Die Profitabilität (EBITDA-Marge) soll sich dabei in einem Zielkorridor von 20 bis 23 % bewegen.

Segment Taste, Nutrition & Health

Taste, Nutrition & Health erzielte im ersten Halbjahr 2024 ein organisches Umsatzwachstum von 10,0 %. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten betrug der Umsatz des Segments in Berichtswährung 1.572 Mio. €, ein Plus von 2,9 % (H1 2023: 1.527 Mio. €). Der Portfolioeffekt aus der Veräußerung des Getränke-Handelsgeschäfts in England im Geschäftsbereich Food & Beverage wirkte sich mit 16 Mio. € negativ auf die Umsatzentwicklung aus.

Im Geschäftsbereich Food & Beverage entwickelte sich insbesondere der Anwendungsbereich für würzige Produkte stark und erzielte ein zweistelliges organisches Wachstum. Besonders die Regionen EAME (Europa, Afrika, Mittlerer Osten) und Lateinamerika erzielten hohe Zuwächse. Der Anwendungsbereich Naturals sowie die Anwendungsbereiche für süße Produkte und für Getränkearomatisierungen konnten ein niedriges einstelliges prozentuales Wachstum erzielen und insbesondere in den Regionen Nordamerika und Asien/Pazifik Zuwächse verzeichnen.

Der Geschäftsbereich Pet Food konnte seinen Wachstumstrend ebenfalls fortsetzen. Besonders dynamisch verlief die Umsatzentwicklung in den Regionen Asien/Pazifik und Lateinamerika mit teils zweistelligen organischen Zuwächsen. In EAME wiesen vor allem Spanien, die Türkei und Belgien ein hohes Wachstum auf.

Die Umsatzentwicklung im Geschäftsbereich Aqua Feed verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 ein rückläufiges organisches Wachstum. Im Zuge der weiteren Portfoliobereinigung mit dem Fokus auf margenstarke Wachstumsbereiche beabsichtigt Symrise, das Geschäft bis zum Ende des Jahres zu veräußern.

Das Geschäft mit Probiotika, zu dem die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Probi AB, Lund/Schweden, gehört, konnte ein prozentual einstelliges Wachstum generieren, getragen vor allem von einer stärkeren Nachfrage in der Region EAME.

Das EBITDA des Segments betrug 348 Mio. € (H1 2023: 335 Mio. €), ein Anstieg von 3,8 %. Der Anstieg ist vor allem auf das profitable Umsatzwachstum sowie eine leicht rückläufige Rohstoffkostenquote zurückzuführen. Die EBITDA-Marge erreichte 22,1 % und lag damit über dem Vorjahresvergleichswert von 21,9 %.

Segment Scent & Care

Scent & Care erreichte ein organisches Umsatzwachstum von 14,1 %. Unter Berücksichtigung von Währungseffekten stieg der Umsatz in Berichtswährung auf 993 Mio. € und lag damit 12,1 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums (H1 2023: 886 Mio. €).

Der Geschäftsbereich Fragrance konnte ein sehr starkes organisches Wachstum erzielen. Insbesondere der Bereich der Feinparfümerie setzte seine dynamische Entwicklung fort und erzielte nach einem starken Vorjahr erneut prozentual zweistellige organische Zuwächse. Besonders ausgeprägt waren die Steigerungsraten in den Regionen Asien/Pazifik und Lateinamerika. Im Anwendungsbereich Consumer Fragrance konnte ebenfalls ein zweistelliges prozentuales Wachstum erreicht werden. Hier verzeichneten die Regionen Asien/Pazifik sowie EAME die höchsten Zuwächse. Erfreulich ist außerdem die Entwicklung im Geschäftsbereich Oral Care, der ein hohes einstelliges organisches Wachstum aufweist.

Die Umsatzentwicklung im Geschäftsbereich Aroma Molecules konnte sich im ersten Halbjahr 2024 deutlich erholen. Während sich das Marktumfeld weiterhin als schwierig erweist, hat die Wiederaufnahme der Produktion in Colonels Island, USA für einen deutlichen Anstieg in den Umsatzerlösen im Vorjahresvergleich gesorgt. Insbesondere in den Regionen EAME und Asien/Pazifik konnten hohe zweistellige Wachstumswerte erzielt werden.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Cosmetic Ingredients entwickelte sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres weiterhin sehr erfreulich mit erneut prozentual zweistelligen organischen Zuwächsen. Die Regionen EAME, Asien/Pazifik und Lateinamerika konnten die Erlöse erneut deutlich steigern. Einzig die Region Nordamerika zeigt nur ein leichtes Wachstum im Vorjahresvergleich. Die Anwendungsbereiche für Sonnenschutz-Produkte und Micro Protection verzeichneten die stärksten Wachstumsimpulse.

Das Segment erwirtschaftete ein EBITDA von 182 Mio. €, ein deutlicher Anstieg von 42 Mio. € im Vergleich zum bereinigten Vorjahresvergleichswert von 140 Mio. €. Die EBITDA-Marge des Segments belief sich auf 18,3 % und lag damit 2,5-Prozentpunkte über dem bereinigten Vorjahresvergleichswert von 15,8 %.

Konzerngewinn und Ergebnis je Aktie

Der auf die Aktionäre der Symrise AG entfallende Konzerngewinn der ersten sechs Monate 2024 betrug 239 Mio. € und lag damit 52 Mio. € beziehungsweise 27,7 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums von 188 Mio. €. Wesentlicher Grund hierfür sind die verbesserte Profitabilität sowie die im Vorjahr gebuchten einmaligen Sondereffekte im Segment Scent & Care in Höhe von 29,0 Mio. €. Das Ergebnis je Aktie erreichte 1,71 € im ersten Halbjahr 2024, nach 1,34 € im ersten Halbjahr des Vorjahres.

Cashflow

Der operative Cashflow des ersten Halbjahres 2024 lag mit 288 Mio. € um 144 Mio. € über dem Vorjahresvergleichswert von 144 Mio. €, getragen von einem verbesserten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sowie einem geringeren Aufbau von Working Capital.

Der Business Free Cashflow in den ersten sechs Monaten betrug 226 Mio. € und hat sich im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt. Er lag damit um 120 Mio. € über dem Wert des Vorjahreszeitraums von 106 Mio. €. Die Quote bezogen auf den Umsatz betrug somit 8,8 % (H1 2023: 4,4 %).

Der Zwischenbericht zum Halbjahr 2024 der Symrise AG ist auf der Website des Unternehmens unter https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/ abrufbar.

