Eurozone: Arbeitslosenquote legt unerwartet etwas zu

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat unerwartet etwas zugelegt. Im Juni stieg die Arbeitslosenquote in den 20 Euro-Staaten um 0,1 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten eine unveränderte Rate von 6,4 Prozent erwartet. Dies war die niedrigste Quote seit Bestehen des Währungsraums gewesen.

In absoluten Zahlen stieg die Arbeitslosigkeit im Juni um 41.000. Damit lag die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone bei 11,12 Millionen.

In den einzelnen Ländern ist die Arbeitsmarktlage unterschiedlich. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote nach wie vor in Spanien (11,5 Prozent) und Griechenland (9,6 Prozent). Deutschland weist mit 3,4 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf./jsl/la/mis