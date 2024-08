Martin bespricht heute folgende Werte: Süss Microtech, Dailmer Truck, Micron, Nvidia, Moderna, Canadian Natural, Block, Coinbase, Intel, Cloudflare, Apple und Amazon.

Direkt zum Video auf YouTube

Was für ein Turnaround an den Märkten! Innerhalb eines Tages ändert sich die komplette Situation am Markt. Auf einen der besten Tage des Nasdaq 100 folgt direkt einer der schlechtesten Tage der letzten Quartale. Geändert hat sich plötzlich die Marktmeinung bezüglich der US-Wirtschaft. Mehr dazu in der heutigen Live-Sendung.

Amazon meldete nachbörslich die Quartalszahlen. Die Investoren waren nicht zufrieden. Martin findet für euch das Haar in der Suppe! Bei Apple waren die Ergebnisse auf breiter Flur besser als erwartet. Entsprechend kann die Aktie sich halten. Bei Intel sah das ganz anders aus. Die Aktie erleidet einen regelrechten Crash - und zwar verdient!