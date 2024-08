Überraschung! Das ist die Top-Aktie mit dem höchsten Intellectual Propertiey

Eine Aktie mit Intellectual Property: Warum ist das eigentlich wichtig? Eine ausgezeichnete Frage! Wenn es nach dem Milliardär und überaus erfolgreichen Investor Dr. Wertheim geht, so lautet die Antwort: Es ist eine Art Wettbewerbsvorteil. Je mehr Patente, je mehr einzigartige Lösungen ein Unternehmen besitzt, desto stärker ist es.

Dr. Wertheim hat seinen Ansatz sogar darauf konzentriert, nach den Top-Aktien mit dem höchsten Intellectual Property zu suchen. Das heißt: Er investiert bewusst in solche Unternehmen und Weltkonzerne, die eine maximale Anzahl an Besitztümern vorweisen, die eben primär auf geistiges Eigentum zurückzuführen sind.

Weißt du, was die Top-Aktie mit Intellectual Property ist? Vermutlich nicht. Die Antwort könnte dich überraschen. Denn auch wenn Weltkonzern wie Apple oder Taiwan Semiconductor mit im Spiel sind: Es ist ein Name, den wohl nicht so viele Investoren auf ihrem persönlichen Radar haben.

IBM: Die Top-Aktie mit dem höchsten Intellectual Property

Laut einer 2024er Auswertung der renommierten Adibi IP Group aus San Francisco in den USA ist IBM (WKN: 851399) der Weltmarktführer, wenn es um Intellectual Property geht. Verlinkt ist dabei ein Video, das Big Blue sogar eine weitere interessante Eigenschaft bescheinigt. Nämlich die Leaderschaft in diesem Bereich, die mittlerweile seit 24 Jahren anhält.

Man könnte daher sagen: Die IBM-Aktie wird im kommenden Jahr ein Intellectual-Property-Aristokrat. Naja, wenn es denn so etwas gebe. Aber ich denke du weißt, worauf ich hinaus möchte. Aber warum ist das an dieser Stelle wichtig? Nun, die einfache Antwort: IBM hält sehr viele Patente und kann im Tech-Segment daher gewisse Dinge als einziges Unternehmen kreieren. Das kann ein starker Wettbewerbsvorteil sein. Zumal auch die Historie dem US-Konzern in die Karten spielt. Bereits im Jahre 1911 ist Big Blue gegründet worden und prägte die erste Zeit der Computer-Technology mit.

Apple gehört mittlerweile ebenfalls zu Konzernen, die viel Intellectual Property besitzen. Genauso wie Microsoft. Das führt mich wiederum zu einer anderen Frage: Sollte man auf die Top-Aktie mit dem meisten geistigen Eigentum setzen? Zumindest würde ich einen zweiten Analyse-Schritt einbinden. Nämlich die Frage, wie viel das geistige Eigentum noch wert ist. Ältere, inzwischen technologisch überholte Patente müssen heute schließlich nicht mehr zwangsläufig eine größere Rolle spielen. IBM hat in der Vergangenheit jedenfalls auch so manchen Trend im Markt der Software und der Hardware nicht als dominanter Tech-Akteur mitgemacht.

Betrachten wir Big Blue trotzdem etwas intensiver

Die Antwort haben wir nun also: IBM ist der Weltmarktführer im Bereich des Intellectual Property. Gleichzeitig haben wir damit die Top-Aktie identifiziert. Zumindest, wenn einem das wichtig ist. Beim Blick auf die Zahlen sehen wir hingegen: Big Blue hat den Umsatz zuletzt um 4 % währungsbereinigt auf 15,8 Mrd. US-Dollar steigern können. Das Ergebnis je Aktie kletterte hingegen um 2,74 US-Dollar im ersten Halbjahr auf 3,65 US-Dollar. Das ist zugegebenermaßen kein uninteressantes Wachstum. Wobei es eher die Ergebnisseite ist, die floriert.

IBM besitzt zudem eine interessante Dividende. Mit derzeit 3,5 % Dividendenrendite und einer jahrzehntelangen Stabilität bei den Ausschüttungen existiert eine solide Historie. Möglich machen das ebenfalls die voraussichtlich 12 Mrd. US-Dollar freier Cashflow im Jahre 2024.

Ich erkenne aus diesem Kurzüberblick zur IBM-Aktie: Irgendwo sind die Akzente des Intellectual Property erkennbar. Wir sehen hier eine Aktie, die stark profitabel ist und einen soliden freien Cashflow erwirtschaftet. Trotzdem: Das Wachstum ist mir etwas moderat. Insofern würde ich noch einen vertieften Blick riskieren, bevor ich diese Aktie kaufe. Auch würde ich nicht nur aufgrund der jahrzehntelangen Sammlung von Intellectual Property investieren. Die Qualität ist hier ebenfalls entscheidend.

Der Artikel Überraschung! Das ist die Top-Aktie mit dem höchsten Intellectual Propertiey ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple, Microsoft und Taiwan Semiconductors.

Aktienwelt360 2024