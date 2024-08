dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.08.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Zalando legt Gewinnsprung hin - Finanzchefin geht

BERLIN - Der Online-Händler Zalando profitiert weiter von seinen Sparmaßnahmen. In den drei Monaten bis Ende Juni kamen ihm zudem Sportgroßereignisse wie die Fußball-EM zugute. Um unabhängig davon seine Kunden bei Laune zu halten, setzt das Unternehmen seit kurzem auf die Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und visuelle Inhalte. Überraschenderweise kündigte das Unternehmen ferner die Expansion nach China an - und den Abgang von Finanzchefin Sandra Dembeck. An der Börse büßten Zalando-Aktien nach anfänglichen Gewinnen zuletzt 2,6 Prozent ein.

ROUNDUP: Bayer kommt beim Unternehmensumbau voran - Jahresziele bestätigt

LEVERKUSEN - Bayer macht beim Unternehmensumbau Tempo. Mehr als 3.000 Stellen sind seit dem Jahresbeginn weggefallen. Im Tagesgeschäft gibt es derweil Licht und Schatten. Im zweiten Quartal bekam der Dax -Konzern abermals ein teils schwieriges Agrargeschäft zu spüren. In der Pharmasparte lieferten indes neue Medikamente Rückenwind und glichen so niedrigere Erlöse mit dem Kassenschlager Xarelto aus. Der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson blickt für 2024 nun etwas vorsichtiger auf das Agrargeschäft und leicht zuversichtlicher auf die Pharmasparte. Die Konzernjahresziele bestätigt er.

ROUNDUP: Rational legt dank hoher Nachfrage in Asien stärker zu als erwartet

LANDSBERG - Der Großküchenausrüster Rational hat im ersten Halbjahr von einer hohen Nachfrage in Asien profitiert. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 581 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Landsberg mitteilte. Dabei stieg der Erlös im zweiten Quartal um sechs Prozent auf den Rekordwert von knapp 295 Millionen Euro. Die Anleger zeigten sich von den Quartalszahlen erfreut, die Aktie legte kräftig zu.

Preisanstieg kann niedrigere Nachfrage bei Caterpillar nur bedingt auffangen

IRVING - Der Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar hat im zweiten Quartal eine niedrigere Nachfrage zu spüren bekommen. Der Umsatz ging im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um fast 4 Prozent auf 16,7 Milliarden US-Dollar (15,3 Mrd. Euro) zurück, wie der US-Konzern am Dienstag mitteilte. Die Texaner konnten dabei einen schwächeren Absatz durch höhere Preise teilweise ausgleichen. Wesentlicher Grund der Absatzentwicklung sei gewesen, dass Händler ihre Bestände an Maschinen und Fahrzeugen reduziert hätten, hieß es.

ROUNDUP: Fraport erwartet weniger Passagiere - Quartalszahlen überzeugen

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport bekommt die Probleme bei Boeing zu spüren. Wegen Lieferengpässen bei Flugzeugen für den Hauptkunden Lufthansa werden in Frankfurt dieses Jahr weniger Fluggäste abgefertigt, als bisher erhofft, wie Fraport am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Ein weiterer Grund seien zusätzliche Wartungsintervalle für den Airbus 320 . Im zweiten Quartal lief es für Fraport derweil besser als Analysten erwartet hatten. Die im MDax notierte Aktie gab im Vormittagshandel nach.

ROUNDUP: London nimmt Social-Media-Plattformen in die Pflicht

LONDON - Angesichts der andauernden rechtsextremistischen Randale in britischen Städten hat die Regierung die Social-Media-Konzerne in die Pflicht genommen. Technologieminister Peter Kyle betonte nach einem Treffen mit Vertretern von Tiktok, dem Facebook-Mutterkonzern Meta , Google und X, dass die Unternehmen eine Verantwortung hätten, die Verbreitung von Fehlinformationen und Hetze zu stoppen. "Es sind enorme Mengen an Inhalten im Umlauf, mit denen die Plattformen schnell umgehen müssen."

ROUNDUP: Google verliert US-Wettbewerbsprozess - Folgen noch unklar

WASHINGTON - Google muss eine empfindliche Niederlage gegen US-Wettbewerbshüter einstecken. Ein Richter in Washington urteilte, der Konzern habe ein Monopol bei der Internet-Suche - und es mit unlauteren Mitteln gegen Konkurrenz verteidigt. Google will gegen das Urteil in Berufung gehen.

Weitere Meldungen -Airbus steigert Tempo bei Auslieferungen von Jets -Hugo Boss trennt sich von Russland-Geschäft -Carl Zeiss Meditec will Kosten noch stärker senken -ROUNDUP: Zulieferer Schaeffler kämpft - Kein Interesse an Contis Autosparte -Stimmung in der Chemieindustrie sinkt weiter -Modekette Sinn meldet erneut Insolvenz an -PCK Schwedt geringer ausgelastet als vor Ukraine-Krise -US-Medien: X verlässt Twitter-Wiege San Francisco -Studie: Halbleiterkonzerne profitabelste Autozulieferer -Musk mit neuer Klage gegen ChatGPT-Erfinder OpenAI -Rohstoff-Korruption im Kongo: Glencore muss Millionen zahlen -US-Unfallermittler besprechen Boeings Alaska-Zwischenfall -Nachfrageflaute macht Telekomausrüster Adtran Networks weiterhin zu schaffen -Matthäus macht sich wenig Sorgen um den BVB -Tschentscher: Bedenken gegen MSC-Deal nicht substanziell -Deutsche Umwelthilfe: Weitere Anträge für höhere Parkgebühren für SUV -Umfrage: Fahrrad seit Ende der Pandemie weniger beliebt -ROUNDUP/Experte: Fest angebundene Flaschendeckel nicht logisch -Ricken: Kein Streit zwischen Sahin und Mislintat -ROUNDUP 2: Polizei geht nach Kabelbrand bei Bahn von Anschlag aus -ROUNDUP 2: Nager beißt Kabel durch - Flughafen Frankfurt stundenlang ohne Strom

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha