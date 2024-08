EQS-News: Zalando steigert Profitabilität und beschleunigt Umsatzwachstum im zweiten Quartal dank starker Nachfrage im Sportbereich, Ausbau von qualitativ hochwertigem Sortiment, Investitionen in KI-gestützte I

EQS-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

Zalando steigert Profitabilität und beschleunigt Umsatzwachstum im zweiten Quartal dank starker Nachfrage im Sportbereich, Ausbau von qualitativ hochwertigem Sortiment, Investitionen in KI-gestützte I



06.08.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zalando steigert Profitabilität und beschleunigt Umsatzwachstum im zweiten Quartal dank starker Nachfrage im Sportbereich, Ausbau von qualitativ hochwertigem Sortiment, Investitionen in KI-gestützte Inspiration und zweistelligem Wachstum im B2B-Geschäft

Bruttowarenvolumen (GMV) steigt im zweiten Quartal um 2,8 % auf 3,8 Milliarden Euro, Umsatz wächst um 3,4 % auf 2,6 Milliarden Euro

Bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) steigt im zweiten Quartal auf 171,6 Mio. Euro, dies entspricht einer Marge von 6,5 %

Business-to-Consumer (B2C) verzeichnet starkes Wachstum in den Bereichen Sport, Designer und Beauty und Business-to-Business (B2B) steigert Umsatz um 10,3 %

Prognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt

Stärkung bestehender Tech-Standorte und Aufbau eines neuen ergänzenden Standorts in Chinas Technologiezentrum Shenzhen; Vereinbarung mit OpenAI zur Fortsetzung der intensiven Zusammenarbeit um neue innovative generative KI-Lösungen für die Modeindustrie zu entwickeln

Chief People Officer Dr. Astrid Arndt wiederbestellt; Chief Financial Officer Dr. Sandra Dembeck verlängert Vertrag nicht

Berlin, 6. August 2024 // Zalando hat im zweiten Quartal sein Umsatzwachstum beschleunigt und die Profitabilität gesteigert. Das Unternehmen hat sein Lifestyle-Angebot in den Bereichen Sport, Designer und Beauty erweitert, die Relevanz des Sortiments mit neuen Marken weiter gestärkt, in neue künstliche Intelligenz (KI) gestützte Angebote investiert, um das Einkaufserlebnis für Kund*innen noch unterhaltsamer zu machen, und sein B2B-Geschäft ausgebaut. Die Zahl der aktiven Kund*innen stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 300.000 auf 49,8 Millionen.

Die Ergebnisse verdeutlichen den Fortschritt bei der Umsetzung der im März vorgestellten aktualisierten Strategie. Mit den beiden Wachstumsfeldern Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B) zielt Zalando darauf ab, das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt aufzubauen.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im zweiten Quartal um 2,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 3,8 Milliarden Euro. Der Umsatz lag mit 2,6 Milliarden Euro 3,4 % über dem Vorjahreswert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) stieg im zweiten Quartal, wie vom Markt erwartet, auf 171,6 Millionen Euro nach 144,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge stieg damit um 0,8 Prozentpunkte auf 6,5 % des Umsatzes. Die Verbesserung der Profitabilität ist auf ein erfolgreiches Bestandsmanagement und niedrigere Logistikkosten zurückzuführen.

Zalando bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und erwartet ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) und des Umsatzes zwischen 0 und 5 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf profitables Wachstum und auf die Verbesserung der Marge. Zalando rechnet mit einem bereinigten EBIT zwischen 380 Millionen Euro und 450 Millionen Euro.

„Durch unsere Ökosystem-Strategie können wir einen noch größeren Teil des Mode- und Lifestyle- E-Commerce Marktes abdecken und die positiven Reaktionen von unseren Kund*innen und Partnern im zweiten Quartal bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind”, sagte Robert Gentz, Co-CEO von Zalando. „Unsere B2C-Kund*innen sind begeistert von den neuen Qualitätsmarken in unserem Sortiment. Sie verbringen mehr Zeit mit unseren digitalen Tools und Inhalten und nehmen unser wachsendes Lifestyle-Angebot in den Bereichen Sport, Designer und Beauty sehr gut an. Auch im B2B-Geschäft sind wir zweistellig gewachsen - das zeigt, wie beide Wachstumsfelder zu unserem Erfolg beitragen.”

B2C: Ausbau der Lifestyle-Angebote kommt bei den Kund*innen gut an

Der erste Fokus von Zalandos B2C-Wachstumsstrategie liegt auf Qualitätsangeboten als Differenzierungsmerkmal, um Kund*innen das bestmögliche Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle zu bieten. Im zweiten Quartal hat das Unternehmen sein Kund*innenerlebnis weiter verbessert und den Komfort durch noch stärkere Lokalisierung und Personalisierung erhöht. In Schweden hat Zalando beispielsweise die Lieferzeit für die meisten seiner Bestellungen auf maximal ein bis zwei Tage verkürzt. Zalando hat außerdem sein inklusives Sortiment erweitert und seine erste eigene adaptive Sportkollektion auf den Markt gebracht. Die Kollektion umfasst 14 Artikel der Zalando Eigenmarken Pier One Sports und Even&Odd active.

Der zweite Fokus von Zalandos B2C-Strategie liegt auf dem Ausbau des Lifestyle- und Modeangebots in den bestehenden Bereichen, um ein noch umfassenderes Kund*innenerlebnis zu bieten – mit einer Kombination aus einem umfangreicherem Sortiment, Beratungsfunktionen, personalisierten Inspirationselementen und höchstem Komfort. Im zweiten Quartal konnte Zalando erfolgreich die Dynamik und das Interesse rund um mehrere große Sportveranstaltungen in Europa nutzen. Gemeinsam mit führenden Sportmarken und Ikonen wie Robert Lewandowski und David Alaba starteten wir Kampagnen in großen europäischen Städten. Zalandos Sport Bereich erzielte im Juni das beste Monatsergebnis in der Geschichte des Unternehmens.

Der dritte Fokus der B2C-Wachstumsstrategie liegt auf der Integration von personalisierten, inspirierenden und unterhaltsamen Inhalten in das Online-Shopping-Erlebnis. Hierzu hat Zalando die Anfang des Jahres eingeführte, neue datenbasierte Inspirationsquelle Trend Spotter – welche Kund*innen frühzeitig neue Modetrends aus sechs europäischen Modemetropolen aufzeigt – weiter ausgebaut. Seit dem zweiten Quartal ist das Angebot in den Zalando Assistant integriert, der Kund*innen mit Hilfe von generativer KI hilft, sich intuitiv durch das Sortiment zu bewegen. Zalando setzt außerdem verstärkt auf visuelle Inhalte, die die Produktdetails und die Ästhetik in den Mittelpunkt stellen. Mit generativer KI können passende Hintergrundbilder für Produkte in großem Umfang und zu wesentlich geringeren Kosten erstellt werden, während gleichzeitig die Kund*innenbindung gesteigert wird.

Der Umsatz im B2C-Wachstumsfeld stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,8 % auf 2,4 Milliarden Euro, während das bereinigte EBIT auf 165,2 Millionen Euro stieg. Dies entspricht einer EBIT-Marge von

6,8 %.

B2B: ZEOS erweitert seine Reichweite

Im B2B-Bereich öffnet Zalando mit ZEOS seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um das E-Commerce-Geschäft von Marken und Einzelhändlern zu stärken – auf und außerhalb der Zalando Plattform. Im zweiten Quartal hat ZEOS einen neuen Shopping-Club als Vertriebskanal und die Schweiz als neuen Markt hinzugefügt und ist damit nun in insgesamt 12 Märkten verfügbar.



Der Umsatz im B2B-Wachstumsfeld stieg im zweiten Quartal um 10,3 % auf 233,8 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT fiel von 15,5 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 7,1 Millionen Euro, was einer bereinigten EBIT-Marge von 3,1 % entspricht. Der Rückgang ist hauptsächlich auf vorgezogene Investitionen zurückzuführen.



Weitere Investitionen in Technologie



Zudem investiert Zalando in seine technologischen Fähigkeiten, um die Umsetzung seiner Ökosystemstrategie voranzutreiben. Das Unternehmen wird seine Beziehung zu OpenAI, einem Unternehmen für KI-Forschung und -Implementierung, weiter ausbauen. Im Jahr 2023 hatte Zalando den Zalando Assistant eingeführt, der auf den umfangreichen Sprachmodellen von OpenAI basiert. Nach monatelanger, erfolgreicher Zusammenarbeit haben sich die beiden Unternehmen nun entschieden, ihre intensive Kooperation fortzusetzen und weitere, innovative generative KI-Lösungen für die Modeindustrie zu entwickeln.

Darüber hinaus plant Zalando, seinen bestehenden Technologiestandorte weiter auszubauen. Gleichzeitig wird das Unternehmen einen neuen, ergänzenden Standort in Shenzhen, dem Technologiezentrum Chinas, eröffnen. Mit dem Standort in China wird Zalando die lokale Expertise im Bereich Social Commerce nutzen und diese mit seinem tiefen Verständnis für den europäischen Markt kombinieren um seinen Kund*innen personalisierter Inspiration und Unterhaltung anzubieten.



CPO Arndt wieder bestellt, CFO Dembeck wird Vertrag nicht verlängern



Der Aufsichtsrat von Zalando hat zudem Dr. Astrid Arndt mit Wirkung zum 1. September 2024 für die Dauer von vier Jahren zum Chief People Officer wiederbestellt. Um eine starke Basis für die erfolgreiche Umsetzung der Ökosystem-Strategie zu schaffen, hat Dr. Astrid Arndt das zusätzliche Mandat, Zalandos zentrale Unternehmensfunktionen zu stärken. Der Aufsichtsrat dankte auch ausdrücklich Chief Financial Officer Dr. Sandra Dembeck, die auf eigenen Wunsch ihren derzeitigen Vertrag, der bis zum 28. Februar 2025 läuft, nicht verlängern wird, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.



„Astrid Arndt hat seit 2018 eine entscheidende und transformierende Rolle in Zalandos Erfolgsgeschichte gespielt. Sie hat erfolgreich Personal- und Organisationsteams geleitet und eine vielfältige und integrative Unternehmenskultur aufgebaut. Zudem hat sie auch mit der Reduzierung der Komplexität in der gesamten Organisation und der Mitentwicklung eines neues Organisationsdesigns zum wirtschaftlichen Erfolg beigetragen. Ihre Arbeit zur weiteren Stärkung der zentralen Unternehmensfunktionen wird entscheidend zum Erfolg der Ökosystemstrategie beitragen.” sagte Kelly Bennett, Vorsitzender von Zalandos Aufsichtsrat. „Wir danken auch Sandra Dembeck sehr herzlich und sind dankbar für alles was sie für Zalando geleistet hat. Sie hatte eine entscheidende Führungsrolle bei der erfolgreichen Anpassung von Zalando an ein schwieriges makroökonomisches Umfeld, bei der Verbesserung der Margen, der Erhöhung der Liquidität und der Rückkehr zu Wachstum. Darüber hinaus hat sie maßgeblich dazu beigetragen die strategischen Grundlagen für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens zu legen. Wir wünschen ihr für ihre zukünftigen Aufgaben alles Gute.”

Mit den Co-CEOs Robert Gentz und David Schröder sowie Mitgründer David Schneider und Chief People Officer Dr. Astrid Arndt sind nun vier Vorstandsmitglieder bis 2027 langfristig gebunden. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass dieses Team sehr gut aufgestellt ist, um erfolgreich die Ökosystemstrategie umzusetzen. Das Unternehmen arbeitet zudem bereits an der Nachfolge für die CFO Position.



„16 Jahre nach der Gründung von Zalando eröffnen sich durch die neuen Erwartungen und Bedürfnisse von Verbraucher*innen und Partnern neue kommerzielle Möglichkeiten. Ich freue mich sehr darauf, diese Chancen zu nutzen und mit starken zentralen Unternehmensfunktionen und der Weiterentwicklung unserer einzigartigen Zalando Kultur die Ökosystemstrategie erfolgeich umzusetzen,” sagte Dr. Astrid Arndt.



„Ich bin stolz darauf, zu der einzigartigen Erfolgsgeschichte von Zalando beigetragen zu haben. Unsere finanzielle Disziplin hat uns in eine starke Position gebracht und Zalando hat ein großartiges Team, um in das langfristige Wachstum von Zalando weiter zu investieren und noch schneller zu wachsen. Ich freue mich jetzt auf eine neue berufliche Herausforderung", sagte Dr. Sandra Dembeck.

Der Finanzbericht für das zweite Quartal 2024 sowie die Ergebnispräsentation für Analyst*innen und Investor*innen sind auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Zalando wird die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 am 5. November 2024 veröffentlichen.

(Ende)

Zalando auf einen Blick

Wesentliche Kennzahlen*

IN MILLIONEN EURO Q2/24 Q2/23 GMV Konzern 3.842,2 3.736,4 % Wachstum 2,8 % -1,3 % Umsatz Konzern 2.643,2 2.556,3 % Wachstum 3,4 % -2,5 % B2C Umsatz 2.413,1 2.347,1 B2B Umsatz 233,8 212,0 Überleitung Umsatz -3,7 -2,7 Bereinigtes EBIT Konzern 171,6 144,8 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 6,5 % 5,7 % B2C Bereinigtes EBIT 165,2 129,3 B2B Bereinigtes EBIT 7,1 15,5 Überleitung Bereinigtes EBIT -0,8 0,0 Nettoumlaufvermögen -488,2 -114,2 Investitionsaufwand (Capex) -40,6 -39,2 Nettogewinn 95,7 56,6



Wichtige Leistungsindikatoren

Q2/24 Q2/23 Aktive Kund*innen (in Mio.) (letzte 12 Monate) 49,8 50,5 Anzahl Bestellungen (in Mio.) 63,4 63,2 Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden (letzte 12 Monate) 4,9 5,0 Durchschn. Warenkorbgröße (Euro) (letzte 12 Monate) 60,8 58,1

*Definitionen finden sich im Geschäftsbericht 2023.



Über Zalando

2008 in Berlin gegründet, baut Zalando mit seinen beiden Wachstumsfeldern B2C und B2B das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt auf. Im B2C-Bereich bietet das Unternehmen rund 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und qualitätsorientiertes Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte zahlreicher Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich nutzt Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um Marken und Einzelhändler bei ihren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa zu unterstützen – sowohl auf als auch außerhalb der Zalando Plattform. Mit dem Ökosystem strebt Zalando an, einen positiven Wandel in der Mode- und Lifestylebranche zu bewirken.

Kontakt

Medienanfragen

Carolyn Groß

Wirtschafts- und Finanzkommunikation

presse@zalando.de

Investorenanfragen

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de

06.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland E-Mail: investor.relations@zalando.de Internet: https://corporate.zalando.de ISIN: DE000ZAL1111 WKN: ZAL111 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1961391

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1961391 06.08.2024 CET/CEST