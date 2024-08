Erweiterung der Geschäftsleitung und Stabsübergabe auf der CFO-Position

Die Galenica richtet ihr Apothekengeschäft auf noch mehr Kundenorientierung aus. Mit Stephan Mignot erhält das Marketing für die Apotheken direkten Einsitz in die Geschäftsleitung. Im Weiteren werden für den fokussierten Ausbau die beiden strategischen Wachstumsfelder «Products & Brands» sowie «Home Care» in einer Einheit unter der Leitung von Thomas Szuran zusammengefasst. Die Neuerungen treten per 1. September 2024 in Kraft.

Weiterentwicklung aus einer Position der Stärke

Das Bedürfnis nach Beratungs- und Behandlungsdienstleistungen in Apotheken wächst stetig. Angesichts des steigenden Drucks auf die Gesundheitskosten und der zunehmenden Bedeutung von Gesundheitsdienstleistungen, die sowohl in den Apotheken als auch digital angeboten werden, wird der Bedarf an integrierten Versorgungsmodellen weiter zunehmen. Eine hohe Kundenbindung, effiziente Abläufe und eine vernetzte Zusammenarbeit sind entscheidend für den langfristigen Erfolg. Entsprechend entwickelt die Galenica ihre Organisation aus einer Position der Stärke weiter, wie CEO Marc Werner erläutert: «Wir haben in den letzten gut drei Jahren seit Beginn der Transformation viel erreicht und sind bereit für den nächsten Schritt: Noch mehr Kundenorientierung in unsere Organisation zu bringen und fokussierter zu wachsen. Das tun wir, indem wir Kompetenzen in einzelnen Teams neu zusammenfassen und einen zusätzlichen Bereich schaffen, der sich gezielt um Marketing-Aktivitäten der Apotheken kümmert.»

«Pharmacies Marketing» neu in der Geschäftsleitung der Galenica

Mit der Ernennung von Stephan Mignot, Leiter Pharmacies Marketing, als zusätzliches Mitglied der Geschäftsleitung, unterstreicht die Galenica die strategische Relevanz und zentrale Rolle der Kundenorientierung bei der Umsetzung der Strategie und der damit verbundenen Ziele. Entsprechend wird künftig ein Trio den Apothekenbereich gemeinsam vorantreiben. «Pharmacies Sales» unter der Leitung von Virginie Pache wird den Fokus weiterhin auf die Verkaufs- und Beratungsaktivitäten sowie die Expansionsstrategie setzen. «Pharmacies Category Management & Health Services», den Daniele Madonna verantwortet, wird das beste Angebot für die Omni-Channel-Apotheken entwickeln. Der neugegründete Bereich «Pharmacies Marketing» sorgt für noch mehr Kundenfokus.

Mit dem richtigen Angebot an Produkten und Gesundheitsdienstleistungen arbeiten die drei Geschäftsleitungsmitglieder bei «Pharmacies» gemeinsam daran, die Positionierung der Apotheke als erste Anlaufstelle im Gesundheitswesen auszubauen. Strategische Ziele bleiben die Erhöhung der Marktanteile, die Steigerung des Gesundheitsdienstleistungsumsatzes und der Profitabilität sowie eine bessere Kundenzufriedenheit gemessen an der Weiterempfehlungsrate (NPS). Stephan Mignot wird die Apotheken über den neuen Bereich «Pharmacies Marketing» unterstützen, das beste Kundenerlebnis zu bieten und verantwortet das Zielbild für das künftige Apothekenerlebnis. Er startete seine berufliche Laufbahn bei Swisscom Mobile in der Marktanalyse und Marketing-Strategie und war danach in verschiedenen Management-Funktionen beim Schweizer Telekomanbieter tätig. 2023 trat er in die Galenica Gruppe ein als Leiter B2C Customer Marketing.

Fokussiertes Wachstum für unsere Netzwerkpartner

Als weitere Anpassung fasst Galenica den Grossteil der Netzwerkpartner per 1. September 2024 in der Einheit «Products & Home Care» unter der Leitung von Thomas Szuran zusammen. Im Vordergrund steht die fokussierte Weiterentwicklung der strategischen Wachstumsfelder «Products & Brands» sowie «Home Care». So werden die Verfora Gruppe, die Home-Care-Sparte und weitere Einheiten neu im Bereich «Products & Home Care» geführt. Die organisatorischen Anpassungen als Ganzes zahlen ein auf die strategischen Ziele und wurden abgeleitet aus den Trends, welche die Gesundheitsbranche beeinflussen. Gemäss CEO Marc Werner adressiert die Weiterentwicklung den Bedarf nach mehr Kundenorientierung in der Organisation: «Der Ausbau der Produkte und Dienstleistungen ist durch die angepasste Struktur konsequent für alle Vertriebskanäle angelegt – also Omni-Channel. So greifen unsere Fortschritte in der Digitalisierung, die wir in den letzten Jahren erzielt haben. Zudem schaffen wir die Voraussetzung für eine bestmögliche Marktbearbeitung und fokussiertes Wachstum.»

Stabsübergabe auf der CFO-Position per Januar 2025

Eine weitere Neuerung verkündet Galenica auf der Position des CFO. Felix Burkhard, seit 1996 im Unternehmen, wird seine Verantwortung auf Ende Jahr an seinen Nachfolger übergeben. Fortführen im Mandat wird er die Rolle als Präsident des Stiftungsrates der Galenica Pensionskasse. Zum Zeitpunkt, von seiner Funktion zurückzutreten, sagt er: «Es ist sowohl für Galenica wie auch für mich persönlich ein guter Moment. Einerseits bin ich davon überzeugt, dass wir mit Julian Fiessinger einen idealen Nachfolger aufgebaut haben für den Posten des CFO. Er kennt das Unternehmen bestens, ist in der Finanzbranche breit vernetzt und wird sowohl für Kontinuität als auch für frischen Wind sorgen. Für mich persönlich ist es eine Chance, beruflich nochmals ein neues Kapitel aufzuschlagen.» Im Mai 2024 wurde Felix Burkhard in den Verwaltungsrat von Orior gewählt.

Dank an eine langjährige Führungspersönlichkeit

Vor knapp 30 Jahren trat Felix Burkhard als Leiter des Corporate Controllings in die Galenica ein. Im Jahr 2000 wurde er stellvertretender Leiter Retail, was verbunden war mit dem Einstieg der Galenica ins Apothekengeschäft. Ab 2008 verantwortete Felix Burkhard die Apothekenkette Amavita und übernahm zwei Jahre später die Leitung des Retail-Geschäfts. In dieser Funktion wurde er 2010 Mitglied der Geschäftsleitung. Seine Rolle als Leiter Retail gab er 2015 ab und übernahm die Verantwortung für strategische Projekte. Dazu gehörte primär die Abspaltung des auf die Schweiz fokussierten Healthcare Geschäfts von Vifor Pharma. Im Jahr 2017 resultierte daraus das erfolgreiche IPO (Initial Public Offering) – die Geburtsstunde der heutigen Galenica. Seither ist Felix Burkhard CFO der Galenica – und in dieser Rolle sowohl von Seiten der Mitarbeitenden als auch der Investoren und Analysten ein sehr geschätzter Kollege und Geschäftspartner.

Kontinuität in der künftigen Geschäftsleitung

Der Nachfolger von Felix Burkhard, Julian Fiessinger, kennt das Unternehmen bestens und ist im Finanzumfeld gut vernetzt. Seit 2021 ist er in der Galenica tätig als Leiter Investor Relations & Corporate Finance. Julian Fiessinger startete seine berufliche Laufbahn 2006 bei EY Schweiz und war bis 2018 als Senior Manager in der Wirtschaftsprüfung und Beratung tätig. Von 2018 bis 2020 verantwortete er bei Vifor Pharma den Bereich Financial Reporting & Tax. 2021 trat er in der Funktion als Leiter Investor Relations & Corporate Finance in die Galenica Gruppe ein.

Galenica – gut vernetzte Partnerin im Gesundheitswesen

Die Galenica betreut täglich über 100'000 Kundinnen und Kunden in der Schweiz in ihren Apotheken. Als wichtige Partnerin im Gesundheitswesen steht sie ein für eine sichere Gesundheitsversorgung zu stabilen Kosten. Mit ihrem Kerngeschäft – den Apotheken, der Logistik sowie ihren Produkten und dem Bereich Home Care – ist sie breit aufgestellt und erfolgreich am Markt positioniert. Als Netzwerk bringt das Unternehmen seine vielseitigen Kompetenzen und die breite Expertise ein für die Lösung grosser gesellschaftlicher Herausforderungen und kooperiert mit starken Partnern.

Die neue Organisationsstruktur bildet den Fortschritt in der Unternehmenstransformation ab. «Wir sind heute näher bei unseren Kundinnen und Kunden und in der Branche und gut vernetzt», bekräftigt CEO Marc Werner. «Das Business ist direkt in der Geschäftsleitung vertreten, wir arbeiten übergreifend flach organisiert zusammen. Mit der Zentralisierung der unterstützenden Bereiche People & Culture, IT und Finanzen haben wir die Zusammenarbeit verbessert, treiben übergreifende Prozesse und Systeme voran und realisieren Synergien. Die Transparenz über die laufenden Vorhaben hilft uns, die Zukunft mit dem Blick fürs grosse Ganze voranzutreiben.»

Zusammensetzung Geschäftsleitung Galenica Gruppe ab 1. September 2024

Marc Werner CEO Felix Burkhard CFO (bis Ende 2024 ab 1. Januar 2025 Julian Fiessinger) Virginie Pache Pharmacies Sales Daniele Madonna Pharmacies Category Management & Health Services Stephan Mignot Pharmacies Marketing Thomas Szuran Products & Home Care Andreas Koch Wholesale & Logistics Lukas Ackermann IT & Digital Services Arianne Hasler People & Culture

Die erweiterte Geschäftsleitung als fester Bestandteil des Führungsteams:

Barbara Wälchli Legal & Board Services Jürg Pauli Sustainability, Public Affairs & Transformation Iris Müller Corporate Communications

Stephan Mignot

Mitglied der Geschäftsleitung der Galenica Gruppe ab 1. September 2024, Jahrgang 1976, Schweizer Staatsbürger.



Berufliche Highlights:

Stephan Mignot startete seine berufliche Laufbahn bei der Swisscom Mobile in der Marktanalyse und Marketing-Strategie und verantwortete später die M-Budget Mobile-Partnerschaft mit dem Schweizer Detailhändler Migros. Ab 2008 war er in der Swisscom verantwortlich für das Segment-Marketing, ab 2013 für das Customer Base Management im Privatkundenbereich. Von 2020 bis 2023 leitete Stephan Mignot das Swisscom Residential Customer & Channel Management. 2023 trat er in die Galenica Gruppe ein als Leiter B2C Customer Marketing.

Qualifikationen:

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bern

Master of Science (M Sc) der Universität Bern

Certificate of Advanced Studies (CAS) in Agile Leadership der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich

Julian Fiessinger

Mitglied der Geschäftsleitung der Galenica Gruppe ab 1. Januar 2025, Jahrgang 1982, Deutscher und Schweizer Staatsbürger.



Berufliche Highlights:

Julian Fiessinger startete seine berufliche Laufbahn 2006 bei EY Schweiz und war bis 2018 als Senior Manager in der Wirtschaftsprüfung und Beratung tätig. Von 2018 bis 2020 verantwortete er bei Vifor Pharma den Bereich Financial Reporting & Tax. 2021 trat er in der Funktion als Leiter Investor Relations & Corporate Finance in die Galenica Gruppe ein.

Qualifikationen: