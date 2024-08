IRW-News: Century Lithium Corp.: Century Lithium Produziert Lithiumkarbonat in der Pilotanlage vor Ort

IRW-PRESS: Century Lithium Corp.: Century Lithium Produziert Lithiumkarbonat in der Pilotanlage vor Ort

6. August 2024 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) (Century Lithium oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium-corp/ - freut sich, die erfolgreiche Hinzufügung einer Lithiumkarbonatstufe in der Lithiumextraktionsanlage (Pilotanlage) des Unternehmens im Amargosa Valley, Nevada, USA, die Teil der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Angel Island (das Projekt) ist, bekannt zu geben. Zuvor wurden die konzentrierten Lithiumlösungen aus der Pilotanlage von Saltworks Inc. in deren Anlage in Richmond B.C. behandelt, wo Proben von Lithiumkarbonat in Batteriequalität hergestellt wurden. In den ersten Tagen der Inbetriebnahme der Lithiumkarbonatstufe behandelte das Team von Century in der Pilotanlage erfolgreich 200 Liter konzentrierte Lithiumlösung und produzierte 20 kg hochwertiges Lithiumkarbonat vor Ort.

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Fähigkeit zur Herstellung von Lithiumkarbonat in unserer Pilotanlage ein wichtiger Schritt nach vorne, der den Empfehlungen unserer kürzlich abgeschlossenen Machbarkeitsstudie entspricht", kommentierte President und CEO Bill Willoughby. "Der Rückgang der Lithiumpreise im letzten Jahr hat den Aktienkurs aller Lithiumunternehmen belastet. Trotz des Abschwungs ist die heimische Produktion nach wie vor der Schlüssel zur Versorgungssicherheit in den USA. Es ist bekannt, dass in den Tonsteinvorkommen in Nevada große Mengen an Lithium enthalten sind, und der Vorteil bei der Erschließung dieser Ressourcen liegt in der Möglichkeit, vor Ort ein Lithiumprodukt in Batteriequalität zu produzieren, wodurch sich die Notwendigkeit einer nachgelagerten Verarbeitung verringert oder ganz entfällt."

Das Unternehmen setzt die Arbeit in der Pilotanlage fort und nutzt das zum Patent angemeldete Verfahren des Unternehmens für die Chloridauslaugung in Kombination mit der Direkten Lithiumextraktion (DLE), um Daten zu generieren, während das Unternehmen daran arbeitet, weitere technologische Durchbrüche zu identifizieren, um die Gewinnung von Lithium aus Ton wirtschaftlicher zu gestalten. Die Hinzufügung der Lithiumkarbonatstufe in der Pilotanlage ist eine der Empfehlungen aus der Machbarkeitsstudie, nicht nur um weiter zu demonstrieren, dass Lithiumkarbonat in Batteriequalität hergestellt werden kann, sondern auch um die Recyclingströme von der DLE-Stufe bis zum Endprodukt im Prozess besser zu verstehen und zu minimieren. Mit Unterstützung der Ingenieure von Hargrove Engineers and Constructors konfigurierte das Century-Team die Ausrüstung, um 40-Liter-Chargen der konzentrierten Lithiumlösung durch die Fällungs-, Wasch- und Trocknungsschritte zu führen. Die endgültigen Untersuchungen des Lithiumkarbonats stehen noch aus.

Qualifizierte Person

Todd Fayram, MMSA-QP und Senior Vice President, Metallurgie von Century Lithium ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

ÜBER CENTURY LITHIUM CORP.

Century Lithium Corp. ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seiner zu 100 % unternehmenseigenen Mine Angel Island im westlichen Zentralnevada, USA, konzentriert. Century Lithium hat vor kurzem eine Machbarkeitsstudie für sein Lithiumprojekt Clayton Valley abgeschlossen und befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase, mit dem Ziel, ein heimischer Lithiumproduzent für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zu werden.

IM NAMEN DER CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vizepräsident, Investor Relations

Direkt: +1 604 764 1851

Gebührenfrei: 1 800 567 8181

scacos@centurylithium.com

centurylithium.de

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" und ähnliche Ausdrücke, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, oder Aussagen bezüglich eines Ausblicks identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sowie auf Aussagen über unsere Überzeugungen, Absichten und Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen, Ergebnisse und Ereignisse, die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, insbesondere Aussagen über die potenzielle Entwicklung und den Wert des Projekts und die damit verbundenen Vorteile, Aussagen in Bezug auf die erwartete Wirtschaftlichkeit des Projekts, wie z.B. Schätzungen der Lebensdauer der Mine, der Lithiumpreise, der Produktion und der Gewinnung, der Kapital- und Betriebskosten, des IRR, des NPV und der Cashflows, alle in der Machbarkeitsstudie in Bezug auf das Projekt dargelegten Projektionen, der Genehmigungsstatus des Projekts und die zukünftigen Entwicklungspläne des Unternehmens.

Diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt. Zu diesen Risiken gehören auch die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in seinen anderen öffentlich zugänglichen Unterlagen, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com abgerufen werden können. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Daher wird den Lesern empfohlen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Darüber hinaus haben Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76456

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76456&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1566151066

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.