Devisen: Euro gibt etwas nach - Kurs aber weiter über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch leicht gesunken und hat damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Die Gemeinschaftswährung hielt sich aber über 1,09 US-Dollar und wurde am Morgen bei 1,0922 Dollar gehandelt. Das ist etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0915 Dollar festgesetzt.

Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erklärten den schwächeren Euro damit, dass die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed zuletzt etwas gedämpft worden seien, nachdem sich die Lage an den Finanzmärkten beruhigt habe.

Nach besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland hat sich der Euro am Morgen von anfänglichen Verlusten teilweise erholt. Im Juni war die Industrieproduktion in der größten Volkswirtschaft der Eurozone stärker als erwartet gestiegen.

Im Tagesverlauf wird am Devisenmarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/jsl/jha/