Devisen: Euro schwächelt etwas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag etwas schwächer präsentiert. Der Kurs der Gemeinschaftswährung lag am Morgen bei 1,1682 US-Dollar und damit etwas unter dem Niveau vom Donnerstagabend. Am Donnerstagnachmittag wurde der Euro durch robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA belastet. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1709 Dollar festgesetzt.

Wichtige Konjunkturdaten gebe es im Tagesverlauf nicht und so bleibe das Zollthema an den Finanzmärkten präsent, schreiben die Experten der Helaba in ihrem Morgenkommentar. Die Konsolidierung des Euro gegenüber dem Dollar setze sich fort. US-Präsident Donald Trump hat im globalen Zollstreit gegen den Nachbar Kanada Zölle in Höhe von 35 Prozent angeordnet. Zuvor hatte Trump bereits zahlreiche Briefe mit Zollankündigungen an andere Länder öffentlich gemacht./stk/jha/