Devisen: Euro wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig von der Stelle bewegt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0924 US-Dollar und damit ähnlich viel wie im europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0922 (Dienstag: 1,0915) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9155 (0,9161) Euro gekostet.

Besser als erwartet ausgefallene Daten aus der deutschen Industrie stützten den Euro nur vorübergehend. Die Produktion war im Juni etwas stärker gestiegen als von Volkswirten erwartet. Commerzbank-Ökonom Vincent Stamer zeigt sich trotzdem für die weitere Entwicklung skeptisch: "Der Anstieg der deutschen Industrieproduktion um 1,4 Prozent konnte den Rücksetzer im Mai nur zur Hälfte ausgleichen." Er verwies auch auf andere Frühindikatoren, die auf einen schwachen Auftakt des zweiten Halbjahres hindeuteten. "Wir rechnen allenfalls mit einer blutleeren Erholung."/jsl/he/gl/he