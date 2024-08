EQS-News: NFS Netfonds und Netfonds Gruppe – Administrierte und verwaltete Assets in allen Segmenten auf Rekordniveau

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Sonstiges

NFS Netfonds und Netfonds Gruppe – Administrierte und verwaltete Assets in allen Segmenten auf Rekordniveau Hamburg, 07. August 2024

- Der Investmentbereich der Netfonds Gruppe, sowie NFS Netfonds als Dienstleister für Investment Professionals und Wealth Manager, verzeichnen im ersten Halbjahr 2024 eine herausragende Entwicklung der administrierten und verwalteten Assets. Die Vermögensverwaltung trug in diesem Zeitraum ebenfalls zu dieser starken Entwicklung bei.

In Summe lagen die Assets zum Stichtag 30. Juni 2024 auf einem neuen Rekordniveau von über 26,2 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Plus von ca. 10 % seit Jahresbeginn und 15 % im Zwölfmonatszeitraum. Rund 20 Mrd. Euro entfallen auf das Depotgeschäft mit privaten Anlegern und über 6 Mrd. Euro auf das Segment Fonds- und Investment-Advisory. Seit Jahresbeginn haben die mit Netfonds kooperierenden Berater insgesamt mehr als 2,6 Mrd. Euro an zusätzlichen Vermögenswerten generiert.

Die NFS Hamburger Vermögen, Plattform für Vermögensverwaltung und Strategieportfolios, verzeichnete erneut das stärkste Wachstum innerhalb der Netfonds Gruppe. Im ersten Halbjahr 2024 wurden allein in diesem Segment mehr als 600 Mio. Euro hinzugewonnen. In der Vermögensverwaltung und im Asset Management verwaltet die Netfonds Gruppe zum 30. Juni bereits rund 3,3 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Wachstum seit Jahresbeginn von über 20 %. Es resultiert in erster Linie aus organischen Mittelzuflüssen und zum Teil aus der positiven Wertentwicklung an den Kapitalmärkten.

Bei den investierten Assets lag der Fokus auf den weltweiten Aktienmärkten. Die durch die großen Technologiefirmen befeuerten internationalen Indizes waren die am stärksten nachgefragten bzw. investierten Anlagen. Im defensiven Segment verzeichnen aktuell Anleihefonds mit kurzen Restlaufzeiten sowie Geldmarktfonds die höchste Nachfrage.

Der Ende 2023 von der NFS Netfonds aufgelegte geldmarktnahe Kurzläufer-Rentenfonds "Zins & Sicherheit Euro" (WKN: DE000A3EW4L9) hat zum 30. Juni ein Volumen von über 75 Mio. Euro erreicht und entwickelt sich weiterhin dynamisch. Insbesondere in volatilen Marktphasen bietet dieses Instrument Beratern die Möglichkeit, bestehende Kunden zu binden und Neukunden für alternative Festgeld-Anlageformen zu gewinnen.

Die Netfonds Gruppe blickt optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf. Auch die aktuelle Schwäche an den Aktienmärkten ändert nichts an der positiven Grundsituation der Geschäftsaussichten. Mit unserer Regulatorik- und Investment-Plattform erwarten wir im zweiten Halbjahr ebenfalls ein deutliches Wachstum.

Die Netfonds AG wird am 21. August 2024 einen Vorabbericht zu den Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlichen. Analysten und Investoren haben die Möglichkeit, das Netfonds-Management auf dem Hamburger Investorentag (HIT) von Montega Research zu treffen.

