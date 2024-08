IRW-News: Frequentis AG: EUROCONTROL und FREQUENTIS verlängern langjährigen Vertrag für Air-Traffic-Surveillance-Lösung

IRW-PRESS: Frequentis AG: EUROCONTROL und FREQUENTIS verlängern langjährigen Vertrag für Air-Traffic-Surveillance-Lösung

Wien (IRW-Press/07.08.2024) -

*

EUROCONTROL und Frequentis Comsoft haben ihren Industriepartnervertrag für modernes Flugverkehrsmanagement mit dem ARTAS-Tracker verlängert

*

ARTAS bietet leistungsstarkes Tracking sowie Surveillance- und Flugdaten-Verarbeitungsfunktionen

*

Frequentis Comsoft ist bereits seit 2001 Industriepartner von EUROCONTROL

Frequentis Comsoft hat eine zweijährige Vertragsverlängerung als Industriepartner erhalten und setzt somit die seit Langem bestehende Zusammenarbeit mit EUROCONTROL fort. Die Vertragsverlängerung gewährleistet, dass kontinuierlicher Support und Upgrades für ARTAS (ATM Surveillance Tracker und Server) zur Verfügung stehen, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.

Der CAMOS-Vertrag (Centralised ARTAS Maintenance and Operational Support - Industrial Partner) umfasst die Wartung und den operativen Support für das ARTAS-System. ARTAS ist der am weitesten verbreitete Tracker in Europa und gilt als eines der fortschrittlichsten und ausgereiftesten Surveillancedaten-Verarbeitungssysteme weltweit.

"ARTAS ist von entscheidender Bedeutung für die Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit der Flugverkehrsmanagementsysteme in ganz Europa. Die Vertragsverlängerung zeigt das Vertrauen von EUROCONTROL in die Expertise von Frequentis Comsoft und das Engagement des Unternehmens, unsere ARTAS-Roadmap zu unterstützen und den ARTAS-Tracker weiterzuentwickeln", erklärt Antonio Principe, Manager für ARTAS und SDDS-Dienste bei EUROCONTROL.

ARTAS wurde von EUROCONTROL im Auftrag seiner Mitgliedsstaaten entwickelt und nutzt die neueste Multisensor-Tracking-Technologie, um außergewöhnliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit mit PSR, SSR, Mode-S, ADS-B und Multilaterations-Surveillance-Quellen zu bieten. Das System unterstützt etwa 90% der täglichen Flugbewegungen in Europa und ist an rund 100 Standorten im Einsatz.

"Wir fühlen uns geehrt, erneut von EUROCONTROL mit dem CAMOS-Projekt beauftragt zu werden", sagt Constantin von Reden, Geschäftsführer von Frequentis Comsoft und Mitglied des Frequentis OneATM Executive Teams. "Diese Vertragsverlängerung unterstreicht die Stärke unserer Partnerschaft und unser gemeinsames Engagement, die Sicherheit und Effizienz des Flugverkehrsmanagements in Europa zu erhöhen. Unser Team ist bestrebt, den höchsten Standard an Support und Innovation zu liefern, um den anhaltenden Erfolg des ARTAS-Systems sicherzustellen."

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit rund 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an 49.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Über FREQUENTIS Comsoft

Frequentis Comsoft ist seit 2016 das Kompetenzzentrum der Frequentis-Gruppe für AMHS, AIM, Surveillance-Technologien und ATM-Systeme. Frequentis Comsoft bietet softwarezentrierte Lösungen, die die gesamte Surveillance-Datenkette abdecken: von der Sensorik über die Verteilung und Verarbeitung bis hin zur Anzeige.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ATFREQUENT09

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.