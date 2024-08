3M - Ein absolutes Schlüssellevel

Die diskutierte Marktbreite-Analyse für die Einzelwerte des S&P 500® (siehe Analyse S&P 500®: Link ) hat die 3M-Aktie auf unseren Radarschirm gebracht, denn der Titel erfüllt alle drei der oben diskutierten Kriterien. D. h. das Papier notiert sowohl über der 50- als auch über der 200-Tages-Linie. Als „i-Tüpfelchen“ liegt der mittelfristige Durchschnitt zudem über dem langfristigen. Unter dem Strich signalisieren also diese drei objektiven Kriterien einen idealtypischen Aufwärtstrend. Charttechnisch stellt die Aktie derzeit ein absolutes Schlüssellevel zur Disposition. Als solches definieren wir das Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (125,68/127,06 USD) sowie dem Abwärtstrend seit Beginn des Jahres 2018 (akt. bei 128,24 USD; siehe Chart). Ein erfolgreicher Befreiungsschlag würde für den nächsten charttechnischen Katalysator sorgen. Einen wichtigen Fingerzeig liefern in diesem Kontext möglicherweise diverse Indikatoren. So haben RSI und MACD die korrespondierenden Abwärtstrends bereits zu den Akten legen können. Die horizontalen Barrieren bei rund 150 USD definieren im Ausbruchsfall das nächste Anlaufziel, während sich das aktuelle Monatstief bei 119,31 USD als Stop-Loss anbietet.

3M (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 3M

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.