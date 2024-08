Devisen: Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0927 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0930 Dollar festgesetzt.

Der Euro stabilisierte sich damit nach den Kursverlusten vom Vortag. Am Donnerstag hatten besser als erwartet ausgefallene wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt dem Dollar Auftrieb gegeben, der Euro war im Gegenzug zeitweise unter 1,09 Dollar gefallen. Generell hat sich die Lage am Devisenmarkt im Verlauf der Woche stabilisiert, nachdem es am Montag mit der Sorge vor einer möglichen Rezession in den USA zu heftigen Kursturbulenzen gekommen war.

Vor dem Wochenende wird am Devisenmarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Im Tagesverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten in der Eurozone und in den USA veröffentlicht, die für mehr Kursbewegung sorgen könnten. "Nach den Turbulenzen vom Montag und der sich anschließenden Beruhigung warten die Devisenmarktakteure vergebens auf weitere Impulse", kommentierten Experten der Landesbank Hessen-Thüringen das Handelsgeschehen./jkr/men