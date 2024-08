EQS-News: Bechtle optimistisch für Gesamtjahr 2024

EQS-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht

Bechtle optimistisch für Gesamtjahr 2024



09.08.2024 / 07:30 CET/CEST

Geschäftsvolumen steigt im Q2 um 0,9 %

Operativer Cashflow mit 141,2 Mio. € mehr als verdoppelt

Prognose sieht Vorjahresniveau vor

Fortführung der europäischen M&A-Strategie

Neckarsulm, 9. August 2024 – Das Geschäft der Bechtle AG stand im zweiten Quartal 2024 stärker als zu Jahresbeginn unter dem Einfluss der belastenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das Geschäftsvolumen stieg gleichwohl um rund 1% auf 1.831,5Mio.€. Der Umsatz ging hingegen um 2,3% leicht zurück. Das Vorsteuerergebnis (EBT) konnte die sehr hohen Vergleichswerte des Vorjahrs nicht erreichen. Es lag bei 83,8Mio.€ (Vorjahr: 93,8Mio. €). Die EBT-Marge ging von 6,2% auf 5,7% zurück.

„Wir vergleichen unser zweites Quartal mit einem sehr starken Vorjahr. Das ganze Quartal über und insbesondere im Juni haben in diesem Jahr jedoch Nachfrageimpulse aus dem Mittelstand gefehlt. Zudem zeigten sich die öffentlichen Kunden in Deutschland infolge der lange geführten Haushaltsdebatte noch ungewohnt zurückhaltend. Doch auch wenn das zweite Quartal unserem eigenen Anspruch nicht gerecht wurde, sehen wir mittel- und langfristig unverändert sehr gute Wachstumschancen für Bechtle“, so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.



Operativer Cashflow mit starker Entwicklung

Sehr positiv entwickelt hat sich erneut der operative Cashflow. Er lag im ersten Halbjahr 2024 bei 141,2Mio.€ (Vorjahr: 65,0 Mio.€) und verbesserte sich damit um 76,2 Mio.€. Nach wie vor auf sehr hohem Niveau lag der Abbau der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Vorräte. Außerdem wirkte sich der geringere Abbau der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Berichtszeitraum positiv aus. Der Free Cashflow zeigte mit 72,8Mio.€ ebenfalls ein deutliches Plus (Vorjahr: -65,8 Mio.€).

Verhaltener Mitarbeiterzuwachs

Die Zahl der Mitarbeitenden an den europaweit über 120 Standorten der Bechtle Gruppe erhöhte sich zum 30. Juni 2024 gegenüber dem Vorjahr um 5,5%. Fast 70% der 801 neuen Kolleginnen und Kollegen kamen über Akquisitionen zu Bechtle. Organisch betrug das Wachstum lediglich 1,6 %. Gegenüber dem 31. März 2024 lag der Zuwachs bei nur 61 Kolleg:innen. Ohne Akquisitionen verzeichnete Bechtle im Vorquartalsvergleich damit sogar einen leichten Rückgang. „Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen sind wir beim Personalaufbau zurzeit zurückhaltend. Unser Fokus liegt vielmehr auf Effizienzgewinnen in unseren internen Geschäftsprozessen, die wir durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz realisieren wollen“, erläutert Dr. Thomas Olemotz.

Künftige Wachstumschancen

Um im zweiten Halbjahr 2024 und darüber hinaus wieder stärkeres Wachstum zu generieren, sieht Bechtle insbesondere den vom Auslaufen des Supports für Windows 10 getriebenen Austauschzyklus klassischer IT-Infrastruktur als Chance. Durch die europäische Richtlinie NIS2 wird zusätzlich das Thema Cybersecurity weiter vorangetrieben. Bechtle ist in diesem Geschäftsfeld mit mehr als 500 Spezialist:innen hervorragend aufgestellt. Daneben sind die digitale Transformation, der Ausbau von Multi-Cloud- und Managed-Cloud-Services sowie der Einsatz von KI in verschiedenen Anwendungsfeldern weiterhin große Businesstreiber. „Der Mittelstand und die öffentlichen Auftraggeber haben deutlichen Nachholbedarf bei der Modernisierung ihrer IT. Investitionen werden zwar derzeit noch aufgeschoben, aber sie werden kommen – und darauf ist Bechtle gut vorbereitet“, so Dr. Thomas Olemotz.

Vorstand passt Prognose an, bleibt aber optimistisch

Das erste Halbjahr 2024 war geprägt von belastenden konjunkturellen Rahmenbedingungen und hohen Unsicherheiten bezüglich der weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das hat sich insbesondere auf das Investitionsverhalten der mittelständischen Kunden ausgewirkt. Vornehmlich Projekte zur Erneuerung der überalterten klassischen IT-Infrastruktur im Arbeitsplatzbereich werden noch aufgeschoben. Zwar geht der Vorstand nach wie vor von einer Belebung im zweiten Halbjahr aus, allerdings ist der Abstand zu der im März veröffentlichten Prognose nach den ersten sechs Monaten bereits stark angewachsen. Daher hat Bechtle Mitte Juli die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Der Vorstand geht danach bei Geschäftsvolumen, Umsatz, EBT und EBT-Marge von einer Entwicklung auf Vorjahresniveau aus. Mittel- und langfristig bleibt es jedoch bei dem optimistischen Ausblick für Bechtle. Zudem bekräftigt der Vorstand die Fortsetzung der europäischen M&A-Strategie. „Das erste Halbjahr lag unter unseren Erwartungen. Dieser Tatsache haben wir uns mit der bereits veröffentlichten Prognoseänderung für das Gesamtjahr gestellt. Grundsätzlich sind wir aber weiterhin zuversichtlich für die Entwicklung unseres Unternehmens. In allen wichtigen IT-Wachstumsfeldern sind wir hervorragend aufgestellt. Ich bin überzeugt, dass wir davon im Zuge einer Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, und damit einhergehend einer wieder höheren Investitionsbereitschaft in IT, profitieren werden. Außerdem setzen wir konsequent unsere Expansion durch Zukäufe attraktiver Unternehmen in wichtigen europäischen Märkten fort. Akquisitionen bleiben damit Teil unserer Wachstumsstrategie“, resümiert Dr.Thomas Olemotz.

Bechtle Kennzahlen 2. Quartal und 1. Halbjahr 2024

Q2/2024 Q2/2023 +/- H1/2024 H1/2023 +/- Geschäftsvolumen Tsd. € 1.831.511 1.815.592 +0,9 % 3.782.505 3.701.596 +2,2 % Umsatz Tsd. € 1.474.816 1.509.945 -2,3 % 2.978.231 3.048.444 -2,3 % Deutschland Tsd. € 879.427 923.974 -4,8 % 1.750.669 1.855.547 -5,7 % International Tsd. € 595.389 585.971 +1,6 % 1.227.562 1.192.897 +2,9 % IT-Systemhaus &

Managed Services Tsd. € 919.518 946.4921 -2,8 % 1.851.856 1.915.1821 -3,3 % IT-E-Commerce Tsd. € 555.298 563.4531 -1,4 % 1.126.375 1.133.2621 -0,6 % EBIT Tsd. € 84.685 96.122 -11,9 % 168.833 177.089 -4,7 % IT-Systemhaus &

Managed Services Tsd. € 50.816 65.2221 -22,1 % 105.125 122.9861 -14,5 % IT-E-Commerce Tsd. € 33.869 30.9001 +9,6 % 63.708 54.1031 +17,8 % EBIT-Marge % 5,7 6,4 5,7 5,8 EBT Tsd. € 83.837 93.785 -10,6 % 165.794 173.479 -4,4 % EBT-Marge % 5,7 6,2 5,6 5,7 Ergebnis nach Steuern Tsd. € 59.694 65.953 -9,5 % 118.197 122.862 -3,8 % Ergebnis je Aktie € 0,48 0,53 -9,5 % 0,94 0,98 -3,8 % Operativer Cashflow Tsd. € 95.842 85.213 141.172 64.979 Mitarbeitende (zum 30.06.) 15.306 14.505 +5,5 %

1 Wert angepasst

30.06.2024 31.12.2023 +/- Liquidität2 Tsd. € 413.101 465.756 -11,3 % Eigenkapitalquote % 47,5 45,8

2 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen

***

Der Halbjahresbericht 2024 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit.

Über Bechtle:

Bechtle ist mit über 100 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt. Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 15.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleiten wir bei ihrer digitalen Transformation und bieten herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2023 lag der Umsatz bei 6,42 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com

Kontakt

Investor Relations Unternehmenskommunikation/Presse Martin Link Sabine Brand martin.link@bechtle.com sabine.brand@bechtle.com Tel.: +49 7132 981-4149 Tel.: +49 7132 981-4115

