Aktien New York Schluss: Anleger im Dow vorsichtig - Nvidia hilft Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem bislang turbulenten August sind die Anleger am Montag bei US-Aktienwerten vorsichtig geblieben. Vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten, die in den kommenden Tagen anstehen, konnte der Dow Jones Industrial nicht an seine vorhergehenden zwei Erholungstage anknüpfen. Er verlor 0,36 Prozent auf 39.357,01 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 war ein Sinnbild für die Unentschlossenheit der Anleger, indem er prozentual unverändert bei 5.344,39 Zählern aus dem Handel ging. Am besten stand der technologielastige Index Nasdaq 100 da, der um 0,16 Prozent auf 18.542,02 Punkte zulegen konnte. Hier waren die steigenden Nvidia -Aktien eine Stütze.

Generell wird die neue Woche wohl geprägt sein von Konjunkturdaten, die Aufschluss über die Lage der größten Volkswirtschaft der Welt geben dürften. Mit besonderer Spannung erwartet werden am Mittwoch Zahlen zu den Verbraucherpreisen für Juli, die laut Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets zum "nächsten Härtetest" werden, sind sie doch maßgeblich für die kommende Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Anleger dürften jetzt aber verstärkt nach Hinweisen suchen, ob eine Rezession in der US-Wirtschaft drohe./tih/he