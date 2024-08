Palantir Technologies - Besondere Kerze – besonderes Ausrufezeichen!

Diese Wochenkerze ist eine Ansage! Schließlich zeigte die Palantir-Aktie nach den Kursverlusten vom Wochenbeginn eine überaus dynamische Erholungsbewegung. Die beachtliche Schwankungsbreite von 21 USD bis 30 USD lässt ein imposantes „bullish engulfing“ entstehen, denn der Körper der aktuellen Wochenkerze umschließt die Pendants der acht(!) vorangegangenen Wochen. Dieses konstruktive Kerzenmuster wird auf Tagesbasis durch eine „Inselumkehr“ untermauert – es liegen also zwei unterschiedliche Formationen vor, welche die Ambitionen der Bullen untermauern. Charttechnisch brachte der jüngste Rücksetzer zudem einen lehrbuchmäßigen Pullback an die 38-Wochen-Linie (akt. bei 22,24 USD) bzw. an die alten Ausbruchsmarken bei 22/20 USD (siehe Chart). Ein nachhaltiger Sprung über die Hochs bei 29,29/29,83 USD würde in diesem Kontext für ein erneutes Ausrufezeichen hinter dem zugrundeliegenden Haussetrend sorgen. Das Hoch vom Februar 2022 bei 39,22 USD definiert dann das nächste Anlaufziel. Als Stop-Loss auf der Unterseite können Anlegerinnen und Anleger indes das Hoch vom März (27,50 USD) heranziehen.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

