EQS-News: 3U Konzern mit profitablem Wachstum im ersten Halbjahr 2024

3U setzt mit Umsatzplus von 29,1 % Wachstum in Q2 2024 fort

Entwicklung der Segmente bestätigt resilientes Geschäftsmodell

EBITDA im Quartalsvergleich sowie im Jahresverlauf deutlich verbessert

Vorstand bekräftigt Ziele für 2024 und konkretisiert Mittelfristplanung im Rahmen der MISSION 2026+

Marburg, 13. August 2024 – Nach dem positiven Start in das Geschäftsjahr 2024 konnte die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) ihr Umsatzwachstum im zweiten Quartal noch einmal deutlich steigern. Kumuliert ist der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15,5 % gestiegen und erreichte EUR 29,0 Mio. (H1 2023: EUR 25,1 Mio.). Im Berichtsquartal selbst erzielte 3U eine Steigerung der Erlöse um 29,1 % auf EUR 15,3 Mio. (Q2 2023: EUR 11,8 Mio.).

Stärkster Wachstumstreiber war dabei das Segment ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik). Auch das Segment SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) konnte nach einer schwachen Baukonjunktur im letzten Jahr in den ersten sechs Monaten 2024 im Umsatz wieder deutlich zulegen. Aufgrund schlechter Witterungsbedingungen, niedriger Vermarktungspreise sowie punktueller technischer Ausfälle in den Windparks konnte das Segment Erneuerbare Energien an die gute Entwicklung des Vorjahres nicht anknüpfen.

Neben dem Umsatzwachstum trugen vor allem die gestiegenen sonstigen betrieblichen Erträge zu einer deutlichen Verbesserung des Rohergebnisses von EUR 10,4 Mio. auf EUR 12,2 Mio. bei. Infolgedessen konnte trotz des vor allem akquisitionsbedingt gestiegenen Personalaufwands und den höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die insbesondere auf die Wartungsarbeiten und Reparaturen an den Windenergieanlagen zurückzuführen waren, das EBITDA im Sechsmonatszeitraum auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Konzern belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf etwas über EUR 2,6 Mio. nach rund EUR 2,6 Mio. im Vorjahr. Im zweiten Quartal 2024 konnte das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr von EUR 0,7 Mio. auf EUR 1,9 Mio. mehr als verdoppelt werden. Die EBITDA-Marge des Konzerns beläuft sich in den ersten sechs Monaten auf 9,1 % gegenüber 10,3 % 2023. Im zweiten Quartal 2024 konnte die EBITDA-Marge signifikant auf 12,4 % gegenüber 6,1 % im Vorjahresquartal verbessert werden.

Die Abschreibungen im ersten Halbjahr 2024 beliefen sich auf EUR 2,1 Mio. (H1 2023: EUR 1,7 Mio.). Von Januar bis Juni 2024 verzeichnete 3U ein weiterhin positives Finanzergebnis in Höhe von EUR 0,4 Mio. (H1 2023: EUR 1,4 Mio.) sowie einen Steueraufwand in Höhe von EUR 0,2 Mio. (H1 2023: EUR 0,4 Mio.).

Das auf die Aktionäre der Muttergesellschaft entfallende Konzernergebnis betrug EUR 0,8 Mio. (H1 2023: EUR 1,6 Mio.). Das Konzernergebnis pro Aktie lag bei EUR 0,02 (unverwässert und verwässert) nach EUR 0,04 im Vorjahr.

Resilientes Geschäftsmodell sorgt für Wachstum

Das Segment ITK konnte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2024 signifikant um 55,4 % auf EUR 9,8 Mio. (H1 2023: EUR 6,3 Mio.) steigern. Organisch betrug das Wachstum im Berichtszeitraum 16,1 %. Dem erwarteten Rückgang im Bereich Voice Retail standen sehr deutliche Zuwächse in den Arbeitsgebieten Managed Services und Voice Business gegenüber. Das Segment-EBITDA verbesserte sich um 27,5 % oder EUR 0,5 Mio. auf EUR 2,3 Mio. (H1 2023: EUR 1,8 Mio.). Die EBITDA-Marge lag im ersten Halbjahr 2024 bei 23,3 % nach 28,4 % im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Witterungsbedingt, aufgrund niedriger Vergütungspreise und außerdem wegen technisch bedingter Ausfälle verzeichnete das Segment Erneuerbare Energien im Berichtszeitraum einen deutlich geringeren Stromertrag als im vergleichbaren Zeitraum 2023. Insbesondere ein Defekt im Umspannwerk in Langendorf führte dazu, dass der dortige Windpark im Januar nahezu kein Strom ins Netz einspeisen konnte. Dieser gravierende Schaden wurde Anfang Februar wieder behoben. Zudem stand auch in Roge eine Windenergieanlage im Berichtszeitraum nicht zur Verfügung. Insgesamt sank die Stromproduktion der 3U Energieparks in den ersten sechs Monaten 2024 um 19,8 % auf 29,6 GWh nach 36,9 GWh im Vorjahr. In der Folge reduzierte sich der Umsatz im Segment Erneuerbare Energien um 44,7 % auf EUR 2,4 Mio. (H1 2023: EUR 4,3 Mio.). Entsprechend ging auch das Segment-EBITDA deutlich um über die Hälfte auf EUR 1,4 Mio. zurück (H1 2023: EUR 3,2 Mio.).

Der Umsatz des Segments SHK legte im ersten Halbjahr 2024 um 16,2 % auf EUR 17,1 Mio. zu (H1 2023: EUR 14,7 Mio.). Insbesondere die steigende Nachfrage nach Photovoltaikmodulen, Wechselrichtern und Stromspeichern beziehungsweise kompletten PV-Anlagen machte sich in der Ausweitung des Onlinehandels im Berichtszeitraum deutlich bemerkbar. Die Bruttomarge im Segment SHK konnte im Sechsmonatszeitraum von 17,2 % auf 19,8 % spürbar verbessert werden. Das Rohergebnis des Segments kletterte um 27,8 % auf EUR 3,6 Mio. nach EUR 2,8 Mio. im Vorjahr. Vor dem Hintergrund gestiegener operativer Aufwendungen (Personal und sbA) ergab sich ein Halbjahres-EBITDA von EUR –0,1 Mio. (H1 2023: EUR –0,4 Mio.). Allerdings zeigt sich auch hier die Verbesserung der Profitabilität im Jahresverlauf. Das Segment erzielte im zweiten Quartal ein positives EBITDA in Höhe von EUR 0,1 Mio. nach EUR –0,4 Mio. im Vorjahr.

Gesunde Bilanzrelationen als Basis für zukünftiges Wachstum

Die Bilanzstruktur des 3U Konzerns ist stabil und weist im Berichtszeitraum keine großen außerordentlichen Veränderungen auf. So lag die Bilanzsumme zum 30. Juni 2024 mit EUR 118,6 Mio. auf dem Niveau vom 31. Dezember 2023 (EUR 119,3 Mio.). Auf der Aktivseite ist der Anstieg der Vorräte um EUR 3,5 Mio. auf EUR 17,2 Mio. vor allem auf die Geschäftsaktivitäten im SHK-Segment zurückzuführen. Die Erhöhung der Sachanlagen von EUR 27,0 Mio. auf EUR 32,4 Mio. ist maßgeblich im Zusammenhang mit den geleisteten Anzahlungen für das Repowering-Projekt in Langendorf sowie mit der Errichtung der neuen Firmenzentrale in Marburg zu sehen. Der Kauf von BITCOIN führte zu einem Anstieg der immateriellen Vermögenswerte von EUR 5,5 Mio. auf EUR 9,3 Mio. Der Rückgang der liquiden Mittel um EUR 12,1 Mio. auf EUR 43,3 Mio. im Konzern steht überwiegend im Zusammenhang mit dem Aufbau des Vorratsbestandes im Berichtsquartal sowie den BITCOIN-Investments als Teil der Vermögensdiversifizierung.

Auch die Eigenkapitalquote bleibt nahezu unverändert hoch. Zum 30. Juni 2024 liegt sie bei 74,4 % nach 74,7 % am 31. Dezember 2023. Die langfristigen und kurzfristigen Verbindlichkeiten insgesamt haben sich von EUR 30,2 Mio. leicht auf EUR 30,4 Mio. erhöht. Dementsprechend stieg auch der Verschuldungsgrad leicht von 33,9 % auf 34,4 % an. Die Summe aus kurzfristigen und langfristigen Finanzverbindlichkeiten hat sich im Sechsmonatszeitraum 2024 gegenüber dem Vorjahr um EUR 2,0 Mio. von EUR 15,6 Mio. auf EUR 17,6 Mio. erhöht.

Ausblick: Prognose für 2024 bestätigt –ambitioniertes EBITDA-Ziel

Die konjunkturelle Lage in Deutschland, als dem weitaus wichtigsten Markt für die Produkte und Dienstleistungen des 3U Konzerns, erweist sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 2024 nach Ansicht von Wirtschaftsverbänden und Bundesregierung als eingetrübt. Sowohl die Fortdauer des Kriegs in der Ukraine, der anschwellende Nah-Ost-Konflikt als auch die hohen Zinsen beeinträchtigen die wirtschaftliche Entwicklung. Der Vorstand beurteilt die wirtschaftliche Lage des Konzerns zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Diversifizierung insgesamt als ausgewogen. Er geht für das zweite Halbjahr 2024 von einem positiven Geschäftsverlauf und weiteren profitablen Wachstum im Segment ITK aus. Im Bereich der Erneuerbaren Energien investiert 3U plangemäß umfangreiche Mittel in den Ausbau der eigenen Stromerzeugerkapazitäten. Nachdem die Genehmigungen für das Repowering-Projekt Windpark Langendorf vorliegen, kann der Konzern in den kommenden Quartalen plangemäß mit der Umsetzung des Vorhabens fortfahren, sodass die installierte Leistung in Langendorf bis Ende 2025 von 22,5 MW auf 43 MW ausgebaut werden kann.

Im Rahmen des anvisierten Kapazitätsausbaus im Segment Erneuerbare Energien sollen künftig verstärkt auch externe Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Partnern genutzt werden. Hierzu hat 3U im zweiten Quartal mit der Wiso Energie GmbH ein Joint Venture vereinbart, das die gemeinsame Realisierung von Windenergieanlagen mit einer Gesamt-Nennleistung von bis zu 50 MW vorsieht.

Die ursprünglich erwartete Belebung im Segment SHK im zweiten Halbjahr dürfte angesichts der herrschenden Unsicherheiten am Markt und der schleppenden Nachfrage insbesondere im Bereich der Wärmeerzeuger ausbleiben, sodass hier in den kommenden Monaten eher von einer stabilen bis verhaltenen Entwicklung auszugehen ist.

Die 3U erwartet für 2024 unverändert Umsatzerlöse in einer Bandbreite von EUR 58 Mio. bis EUR 62 Mio., das würde einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von etwa 10 % bis 18 % entsprechen. Aufgrund der notwendigen Vorlaufinvestitionen in die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von 3U sowie in Verbindung mit dem Start der Repowering-Maßnahmen am Standort Langendorf wird 2024 eine EBITDA-Marge im Bereich von 7 % bis 8 % erwartet. Das Erreichen der anvisierten Profitabilität ist aus aktueller Sicht ambitioniert, aber realistisch und von verschiedenen positiven Faktoren im zweiten Halbjahr abhängig. Dazu zählen neben der technischen Verfügbarkeit der Windenergieanlagen unter anderem der Verlauf der Monatsmarktwerte für Windenergie an Land sowie die Nachfrageentwicklung im SHK-Onlinegeschäft.

Mittelfristig konsequente Verfolgung der Wertestrategie 2026+

Der Vorstand hat seine mittelfristigen Zielsetzungen aus der Mitte 2023 kommunizierten MISSION 2026 vor dem Hintergrund des aktuellen Geschäftsverlaufs und in Anbetracht der zukünftigen Erwartungen überprüft und aktualisiert. Die daraus resultierende Konkretisierung trägt den Titel MISSION 2026+. Grundsätzlich hat sich nichts an den ursprünglichen Zielsetzungen geändert, nur der zur Umsetzung erforderliche Zeithorizont kann bedingt durch die anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen länger als erwartet ausfallen. Dafür hat das Unternehmen seine Werteambitionen mit konkreten Umsatzzielen unterlegt. Durch die Wachstumsinitiativen in Verbindung mit einem umfassenden Investitionsprogramm soll in den kommenden Jahren unverändert ein Wertpotenzial in der Gruppe von etwa EUR 510 bis 620 Mio. entstehen.

Klar definierte Wachstumsambitionen für alle drei Segmente

Im Segment ITK soll das organische Wachstum durch Unternehmenszukäufe beschleunigt werden und die EBITDA-Marge nachhaltig auf einem hohen Niveau von 25 % bis 30 % verbleiben. Im Segment Erneuerbare Energien will 3U das Portfolio an Energieanlagen deutlich ausbauen. Mittelfristig sollen mit dem geplanten Repowering der Windparks Langendorf und Klostermoor in Verbindung mit weiteren Expansionsvorhaben die vorhandene Nennleistung im Konzern von 53 MW auf bis zu 200 MW mehr als verdreifacht werden. Im Segment SHK strebt 3U an, den Jahresumsatz von derzeit rund EUR 30 Mio. durch Zukäufe auf etwa EUR 100 Mio. zu steigern. Parallel werden die notwendigen Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit umgesetzt. Dies umfasst die Neuausrichtung des Angebotssortiments sowie den spürbaren Ausbau renditestarker Produkte und Services, aber auch die Bereinigung von wachstumsschwachen Nischenaktivitäten. Damit wäre eine wichtige Voraussetzung für die Börsenfähigkeit des Onlinehandels erfüllt. Mit der Aussicht auf einen IPO oder einen Verkauf sollen die Erlöse dann in einem zweiten Schritt auf über EUR 150 Mio. und die EBITDA-Marge auf bis zu 8 % zulegen. Flankiert werden die operativen Maßnahmen aus der MISSION 2026+ mit Aktivitäten der Holding im Bereich der Vermögensverwaltung. Als Diversifizierung hat der Konzern daher neben den Immobilieninvestments in den vergangenen Monaten rund EUR 12 Mio. als langfristige Wertreserve in BITCOIN investiert.

Dank der breit auf die Megatrends Onlinehandel, Digitalisierung und Erneuerbare Energien ausgerichteten Geschäftsmodelle bieten sich der 3U damit weiterhin große Potenziale für ein nachhaltiges profitables Wachstum zur Erreichung der oben genannten Mittelfristziele im Rahmen der MISSION 2026+. Der Konzern verfügt in ausreichendem Umfang über die liquiden Mittel und Optionen zur Finanzierung des laufenden Geschäfts und für dessen Erweiterung.

„Wir sind zufrieden mit dem Geschäftsverlauf in den ersten sechs Monaten 2024. Die Wachstumsziele für das Gesamtjahr haben wir bestätigt und mit unserer MISSION 2026+ werden wir auch mittel- bis langfristig weiter erfolgreich sein. Fest steht, wir werden unsere Wertestrategie konsequent fortsetzen, und wir tun alles dafür den Rückenwind aus den drei von unseren Segmenten bedienten Megatrends optimal zu nutzen.“, kommentiert Uwe Knoke, Vorstandsmitglied der 3U Holding AG die Entwicklung des Konzerns im ersten Halbjahr 2024.

3U Kennzahlen

H1 2024 H1 2023 +/- Konzernumsatz EUR Mio. 29,0 25,1 15,5 % ITK EUR Mio. 9,8 6,3 55,4 % Erneuerbare Energien EUR Mio. 2,4 4,3 –44,7 % SHK EUR Mio. 17,1 14,7 16,2 % Konzern-EBITDA EUR Mio. 2,6 2,6 2,3 % ITK EUR Mio. 2,3 1,8 27,5 % Erneuerbare Energien EUR Mio. 1,4 3,2 –56,2 % SHK EUR Mio. –0,1 –0,4 EBITDA-Marge % 9,1 10,3 ITK % 23,3 28,4 Erneuerbare Energien % 58,6 74,0 SHK % –0,7 –3,0 Konzernergebnis EUR Mio. 0,8 1,6 –52,4 % 30.06.2024 31.12.2023 +/- Eigenkapitalquote % 74,4 74,7 Liquide Mittel EUR Mio. 43,3 55,4 –21,8 % Working Capital EUR Mio. 60,2 68,4 -12,0 % Netto-Cash EUR Mio. 25,7 39,8 –35,3 % Free Cashflow EUR Mio. –11,8 –3,7 Mitarbeiter FTE 164 163 0,6 %

Heute findet um 10:00 Uhr (MESZ) der H1 2024 Earnings Call der 3U HOLDING AG mit Christoph Hellrung, CFO und Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung, statt.

Um am Webcast teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link:

https://tinyurl.com/3U-HOLDING-AG

Eine Aufzeichnung des Webcast wird nach der Veranstaltung unter 3u.net/newsroom/mediathek/ zur Verfügung stehen.

Der Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2024 steht unter 3u.net/investor-relations/finanzberichte/ als Download für Sie bereit.

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

Kontakt:

Thomas Fritsche

Leitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations

3U HOLDING AG

Frauenbergstraße 31-33

D-35039 Marburg

Tel.: + 49 (0)6421 999-1200

Fax: + 49 (0)6421 999-1222

Email: IR@3U.net

www.3u.net

