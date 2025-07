EQS-News: Wechsel im Aufsichtsrat der Funkwerk AG

EQS-News: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel im Aufsichtsrat der Funkwerk AG



PRESSEMITTEILUNG

Wechsel im Aufsichtsrat der Funkwerk AG

Lutz Weiler folgt Dr.-Ing. Michael Radke

Konstituierende Aufsichtsratssitzung wählt Lutz Weiler zum Vorsitzenden

Kölleda, 10. Juli 2025 – Die ordentliche Hauptversammlung der Funkwerk AG hat am 8. Juli 2025 Lutz Weiler neu in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Er übernimmt die Position von Dr.-Ing. Michael Radke, der seit 2017 den Aufsichtsrat der Gesellschaft leitete und sich nicht zur Wiederwahl stellte, da er altersbedingt nicht die gesamte neue Wahlperiode zur Verfügung stehen würde. Die Gesellschaft dankt Herrn Dr. Radke für seine langjährige Arbeit und seinen Beitrag zum Erfolg der Funkwerk AG. Die Aufsichtsratsmitglieder Johann Schmid-Davis und Dr. Oliver Maaß, deren Mandate mit Ablauf der Hauptversammlung ebenfalls endeten, wurden von der Hauptversammlung wiedergewählt.

Lutz Weiler verfügt über langjährige Expertise im Bereich Corporate Finance. Unter anderem war er 13 Jahre für die Dresdner Bank AG (heute Commerzbank AG) tätig, wo er sich hauptsächlich auf die Finanzierung von Unternehmen im Kapitalmarkt konzentrierte. 1999 folgte der Wechsel in die Selbstständigkeit als Mitgründer und CEO der equinet Bank AG, die inzwischen in der Pareto Securities, Norwegen, aufgegangen ist. Nach fast 40 aktiven Jahren im Investmentbanking schied er 2024 bei Pareto aus und ist seitdem als Senior Financial Advisor tätig. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Capitell AG sowie der Westend Bank AG.

In der direkt nach der Hauptversammlung stattfindenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats der Funkwerk AG wurde Lutz Weiler zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt.

Alle Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung können unter www.funkwerk.de abgerufen werden.

Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Informations-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen sowie technische Dienstleistungen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei.

