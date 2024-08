DAX® - Zweites Gap als nächstes Anlaufziel

Der DAX® zeigte sich gestern durchaus schwankungsintensiv. Dem Schlussspurt am Nachmittag ist es zu verdanken, dass die deutschen Standardwerte den Eröffnungskurs unter dem Strich sogar leicht übertreffen konnten. So entsteht eine Tageskerze mit kleinem Kerzenkörper und mit markanter Lunte. Letztlich unterstreicht dieses Kerzenmuster die jüngste Erholungstendenz, zumal in der höheren Zeitebene – auf Wochenbasis – das äquivalente Kursmuster vorliegt. Darüber hinaus bilden die Rückkehr in die Bollinger Bänder (unteres Band akt. bei 17.276 Punkten), die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 17.498 Punkten) sowie das Schließen der Abwärtskurslücke vom Montag der Vorwoche wichtige Pro-Argumente. Das Tief von Mitte Juni bei 17.951 Punkten steckt im Zusammenspiel mit der zweiten Abwärtskurslücke von Anfang August bei 17.918/18.070 Punkten das nächste wichtige Erholungsziel ab. Um die jüngsten Abwärtsgefahren nicht mehr aufleben zu lassen, gilt es zukünftig die Glättung der letzten 200 Tage nicht mehr zu unterschreiten. Strategisch messen wir zudem der Trendlinie über die Tiefs vom Herbst 2022 und 2023 (akt. bei 17.116 Punkten) eine hohe Bedeutung bei. Das Augusttief (17.025 Punkte) hatte der DAX® exakt auf Basis dieses Trends ausgeprägt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

