dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.08.2024 - 15.15 Uhr

Mars kauft Pringles-Hersteller Kellanova für rund 36 Milliarden US-Dollar

MCLEAN/BATTLE CREEK - Der US-Nahrungsmittelkonzern Mars will den Pringles-Hersteller Kellanova übernehmen. Mars zahle 83,50 US-Dollar je Aktie, die Transaktion habe damit inklusive Schulden ein Volumen von nahezu 36 Milliarden Dollar (knapp 33 Mrd Euro), teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Es ist eine der größten Übernahmen in diesem Jahr und bringt zwei bedeutende Nahrungsmittelkonzerne zusammen. Die Aktie von Kellanova stieg in den USA vorbörslich um 7,9 Prozent. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" über einen kurz bevorstehenden Deal berichtet.

ROUNDUP: Talanx verdient im Halbjahr mehr als eine Milliarde Euro

HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx hat im ersten Halbjahr dank höherer Prämien und weniger Großschäden glänzend verdient. Der Vorstand will dennoch sein Gewinnziel für 2024 vorerst nicht erhöhen. Einen solchen Schritt hält Finanzchef Jan Wicke erst für den Herbst für denkbar, wenn die Hurrikan-Saison und damit die Gefahr besonders großer Schäden vorüber ist. Nach einem Gewinn von 1,09 Milliarden Euro im ersten Halbjahr zeigten er und Unternehmenschef Torsten Leue sich am Mittwoch aber zuversichtlich, das Gewinnziel von 1,7 Milliarden Euro für dieses Jahr "deutlich" zu übertreffen.

ROUNDUP: Rote Zahlen bei Thyssenkrupp - Aktie auf Rekordtief

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat im dritten Geschäftsquartal erneut rote Zahlen geschrieben. Eine geringere Dynamik in wichtigen Kundenindustrien wie der Autobranche, dem Maschinen- und Anlagenbau und der Bauwirtschaft hätten dabei die Geschäfte belastet, erklärte das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage endgültiger Zahlen. Die Prognose hatte Thyssenkrupp bereits im Juli zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt. Für die Autozulieferer-Sparte kündigte der Konzern weitere Restrukturierungen inklusive des Abbaus hunderter Stellen in Deutschland an. Das Konzept für die Neuausrichtung des Stahlgeschäfts hängt unterdessen weiter in der Schwebe.

ROUNDUP: RWE übertrifft Erwartungen im ersten Halbjahr - Jahresziele bestätigt

ESSEN - Der Ergebnisrückgang beim Energiekonzern RWE ist im ersten Halbjahr nicht ganz so stark ausgefallen wie befürchtet. Der Dax -Konzern profitierte von seinem Ausbau der Kapazitäten für die Stromerzeugung durch Erneuerbaren Energien und steigerte so sowohl bei Solar als auch Wind an Land und auf See den operativen Gewinn. Beim Energiehandel und den Geschäften mit Wasserkraft, Biomasse und Gas verzeichnete RWE hingegen Ergebnisrückgänge. Das Management bestätigte die Jahresprognose. Die Aktie fiel nach Handelsbeginn am Dax-Ende um 1,9 Prozent.

ROUNDUP: UBS schreibt im zweiten Quartal Milliardengewinn

ZÜRICH - Die UBS hat im zweiten Quartal trotz der laufenden Integration der Credit Suisse erneut einen Milliardengewinn erzielt. Mit den Kostenreduktionen nach der Zusammenlegung der beiden Banken ist die UBS etwas schneller vorangekommen als bisher erwartet. Die größte Schweizer Bank erwirtschaftete von April bis Juni 2024 einen Reingewinn von 1,14 Milliarden Dollar, wie dem am Mittwoch publizierten Quartalsergebnis zu entnehmen ist. Das waren weniger als noch im ersten Quartal, als ein Gewinn von 1,76 Milliarden resultiert hatte.

ROUNDUP: Spezialdünger liefern K+S weiter Rückenwind - Aktie legt zu

KASSEL - Der Kalikonzern K+S profitiert weiterhin vom Geschäft mit Spezialdüngern insbesondere in Europa. Diese erzielen höhere Preise als etwa Standardware im wichtigen Markt Brasilien. Zudem konnten die Hessen im zweiten Quartal die Verkaufsmengen sowohl im Geschäft mit Landwirten als auch mit der Industrie steigern. Aber auch die gesunkenen Gaspreise halfen, niedrigere durchschnittliche Kalipreise wettzumachen. Insgesamt lief es laut Unternehmensangaben beim Umsatz besser und beim Gewinn in etwa wie von Analysten im Mittel erwartet. Den Gewinnausblick für 2024 engte Konzernchef Burkhard Lohr am Mittwoch bei der Zahlenvorlage etwas ein.

ROUNDUP: Eon bestätigt Jahresziele nach Ergebnisrückgang

ESSEN - Das mildere Wetter und der Wegfall von Einmaleffekten haben beim Energieversorger Eon im ersten Halbjahr für einen Ergebnisrückgang gesorgt. Während der operative Gewinn im Netzgeschäft nahezu auf dem Niveau des Vorjahres blieb, ging er im Energievertrieb deutlich zurück. Chef Leonhard Birnbaum sieht den Dax -Konzern aber "voll auf Kurs" seine Jahresziele zu erreichen. Der Aktienkurs schwankte.

ROUNDUP: Tui profitiert weiter von Reiselust - Aktie gefragt

HANNOVER/LONDON - Die Reiselust der Kunden liefert Tui weiterhin Rückenwind. Das Hotelgeschäft mit Marken wie Riu, Tui Blue und Robinson legte zuletzt deutlich zu und Kreuzfahrten blieben gefragt, was auch höhere Preise erlaubt. Insgesamt 5,8 Millionen Gäste reisten im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni mit der Tui - 4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Alles in allem übertraf das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnerwartungen von Analysten und sprach selbst von einem Rekordquartal. Für den Aktienkurs ging es am Vormittag in der MDax -Spitzengruppe um 3,2 Prozent auf 5,72 Euro nach oben.

ROUNDUP: PVA Tepla bestätigt nach Zuwächsen im ersten Halbjahr Jahresziele

WETTENBERG - Gefragte Metrologie-Systeme für die Qualitätskontrolle etwa von Halbleiterbauteilen haben PVA Tepla im ersten Halbjahr weiter angetrieben. Zudem profitierte das Unternehmen von geringeren Material- und Herstellungskosten. Die Belebung der Halbleiter-Industrie verlaufe zwar etwas langsamer als erwartet, teilte das im Nebenwerte-Index SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Wettenberg mit. Die Nachfrage dürfte im vierten Quartal hier aber wieder anziehen. Der Vorstand bestätigte die Prognose für das laufende Jahr.

ROUNDUP: Ceconomy rechnet nach Fußball-EM mit etwas mehr Umsatz - Aktie fällt

DÜSSELDORF - Der Elektronikhändler Ceconomy will im laufenden Geschäftsjahr nun doch etwas mehr umsetzen als bislang bekannt war. Der Erlös der zwölf Monate bis Ende September 2024 dürfte nun gegenüber dem Vorjahreswert währungs- und portfoliobereinigt "moderat" zulegen, teilte der Betreiber der Märkte Mediamarkt und Saturn am Mittwoch in Düsseldorf mit. Konzernchef Karsten Wildberger erläuterte in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, dass er damit ein Plus von "mehr als drei Prozent" anpeile. Bislang hatte das Unternehmen ein "leichtes" Wachstum gegenüber dem Vorjahreswert von 22,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. An der Börse half das nicht, die Ceconomy-Aktie fiel im Handel am Vormittag am SDax -Ende um knapp 5 Prozent.

ROUNDUP: IT-Dienstleister Nagarro wächst weiter - Aktie im Minus

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro ist im zweiten Quartal trotz konjunkturellen Gegenwinds weiter gewachsen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent auf 244 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Der währungsbereinigte Umsatz aus eigener Kraft wuchs um 3,6 Prozent. Die Aktie fiel dennoch.

ROUNDUP: Risikovorsorge zieht Gewinn der Deutschen Pfandbriefbank nach unten

GARCHING - Ein deutlicher Anstieg der Risikovorsorge hat im zweiten Quartal auf den Gewinn der Deutschen Pfandbriefbank gedrückt. Der Vorsteuergewinn knickte in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund drei Viertel auf 13 Millionen Euro ein, wie der Gewerbeimmobilienfinanzierer am Mittwoch mittelte. Unter dem Strich blieb mit 11 Millionen Euro ebenfalls deutlich weniger Gewinn als vor einem Jahr. An der Börse missfiel das den Anlegern.

ROUNDUP: Jost Werke von schwacher Nutzfahrzeugbranche belastet - Aktie im Plus

NEU-ISENBURG - Der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke hat im zweiten Quartal die schwache Lage der Branche zu spüren bekommen. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um fast 10 Prozent auf 298,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch im hessischen Neu-Isenburg mitteilte. Bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte wäre der Erlös sogar um fast 16 Prozent geschrumpft. Die Nachfrage nach Lkw und Anhängern gehe konjunkturbedingt zurück, auch im Landwirtschaftsgeschäft sei die Nachfrage schwach, hieß es vom Konzern. Vorstandschef Joachim Dürr zeigte sich aber mit der Ertragskraft zufrieden. Die Aktie gewann am frühen Nachmittag spürbar.

ROUNDUP: Grand City Properties macht im Halbjahr Verlust - Jahresziele erhöht

LUXEMBURG - Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties (GCP) hat im ersten Halbjahr wieder rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich fiel wegen einer geringeren Bewertung des Immobilienportfolios ein Verlust von knapp 73,8 Millionen Euro an, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Ein Jahr zuvor war wegen der Abwertung des Portfolios ein Fehlbetrag von fast 402 Millionen angefallen. 2023 war das Unternehmen deutlich in die Verlustzone gerutscht. Für das operative Geschäft 2024 wird Grand City Properties zuversichtlicher. Nach frühen Kursgewinnen drehte die Aktie im Verlauf ins Minus und verlor zuletzt 0,3 Prozent.

Weitere Meldungen -Evotec rutscht deutlicher in die roten Zahlen -Arzneimittelhersteller Dermapharm sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen -Trotz Projektverzögerungen: PNE sieht sich nach ersten Halbjahr auf Kurs -Douglas verdient operativ mehr dank verbesserter Lieferketten -Starkes Vermögensgeschäft beschert MLP Umsatz- und Gewinnzuwachs -Bahn braucht für neue Brücken in Hamburg noch ein Jahr -ROUNDUP: Google peppt neue Smartphones mit KI auf -Schattenseiten beim Solarboom - Stromnetze belastet -Rheinmetall übernimmt US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance -Kreise: Volkswagen verschiebt Produktion von Elektroauto Trinity -Marktschwäche belastet Patrizia weiterhin - Prognose bestätigt -ROUNDUP: Schattenseiten beim Solarboom - Stromnetze belastet -Hapag-Lloyd erzielt deutlich weniger Gewinn -EU-Kommission will Mpox-Impfstoffe nach Afrika schicken -Produktion von neuen EU-Löschflugzeugen gestartet -Air France plant Wiederaufnahme von Flügen nach Beirut -Ernte in Nordkorea durch starke Niederschläge in Gefahr -Land: Bund muss über Gasbohrung vor Borkum entscheiden -Facebook-Konzern Meta kauft Ökostrom von RWE -Umsatz der Dax-Konzerne kaum gewachsen -Umweltverbände wehren sich gegen Gasbohrungen vor Borkum -ROUNDUP: Gewerkschaften bahnen Streik bei Lufthansa-Ferienflieger an -Zerbrochene Rakete: China gesteht Probleme ein -Buchhändler Weltbild stellt das Geschäft ein -Schlechtes Wetter verdirbt Baumärkten das Geschäft

