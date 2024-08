Gewerkschaften VC und UFO bereiten Streik bei Discover vor

Frankfurt (Reuters) - Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und UFO stellen die Weichen für einen Streik bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines.

Ab Donnerstag starten die Urabstimmungen, die bis Mittwoch kommender Woche laufen, kündigten die Gewerkschaften am Mittwoch an. Sie reagieren damit auf den erstmaligen Tarifabschluss, den Discover mit der konkurrierenden Gewerkschaft Verdi vergangene Woche geschlossen hatte, nachdem Verhandlungen mit der VC und UFO ohne Ergebnis geblieben waren. Verdi ist aus Sicht von VC aber nicht die legitime Vertretung der rund 1900 Beschäftigten in Cockpit und Kabine. Gefragt werden die VC- und UFO-Mitglieder, ob sie bereit seien, für bessere Arbeitsbedingungen zu streiken. "Ziele sind unsere Tarifverträge mit guten Bedingungen", sagte VC-Chef Andreas Pinheiro.

