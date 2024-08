GNW-Adhoc: eGain veröffentlicht "Knowledge Management for Dummies, eGain 2nd Special Edition" mit John Wiley & Sons

^SUNNYVALE, Kalifornien, Aug. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN

(http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), die KI-Wissensplattform für den Kundenservice, gab heute den Launch von ?Knowledge Management For Dummies, eGain 2. Spezialausgabe" bekannt, das von John Wiley & Sons veröffentlicht wurde. Die 2. Spezialausgabe ist sowohl als E-Book als auch in gedruckter Form erhältlich und eine aktualisierte Version der beliebten ersten Auflage, die Tausende von Downloads erhalten hat. Laut Gartner werden bis 2025 100 % der virtuellen Assistenten von Gen-KI für Kunden und Contact-Center-Agenten ohne Wissensmanagement (WM) scheitern. Diese Ausgabe entmystifiziert WM und enthält ein neues Kapitel, das Gen-KI gewidmet ist und erklärt, wie WM für den Erfolg von GenAI grundlegend ist. Außerdem sind Fallstudien aus der Praxis enthalten, die zeigen, wie WM und Gen-KI zusammenarbeiten, um Kunden und Mitarbeitern zuverlässige Antworten zu liefern und dabei helfen, den WM- und Kundenservice-Lebenszyklus zu automatisieren und zu transformieren. Zu den Inhalten des Buches gehören: * Definition von modernem Wissen * Erstellung des Business Case * Erkundung von Anwendungsfällen * WM mit Gen-KI aufladen * Abstimmung von WM und Gen-KI * Erfolgreiche Methoden * Fallstudien * Auswahl des Technologie- und Lösungspartners ?Auf der Grundlage der Lehren, die aus den Erfahrungen erfolgreicher Vorreiter gezogen wurden, implementieren Unternehmen Gen-KI nun auf einer vertrauenswürdigen WM-Grundlage, bei der Experten auf dem Laufenden gehalten werden", so Ashu Roy, CEO von eGain. ?Dieses Handbuch geht über die Theorie hinaus und zeigt, wie man mit einer bewährten Technologie und einem Best- Practice-Rezept schnell einen Geschäftswert erzielt." Weitere Informationen * Knowledge Management for Dummies, eGain Spezialausgabe E- Book: https://www.egain.com/knowledge-management-for-dummies/ Weiterführende Links * eGain Knowledge Hub: https://www.egain.com/products/knowledge-hub/ * eGain Innovation in 30 Days(TM): https://www.egain.com/knowledge-management- platform-risk-free-trial/ Gedruckte Ausgabe: Erhältlich am eGain-Stand auf den WM- und CX-Konferenzen Über Wiley Wiley ist einer der weltweit größten Verlage und ein globaler Marktführer im Bereich wissenschaftlicher Forschung und berufsbezogener Bildung. Wiley wurde 1807 gegründet und ermöglicht Entdeckungen, fördert Bildung und formt Arbeitskräfte. Mit seinen branchenführenden Inhalten, digitalen Plattformen und Wissensnetzwerken erfüllt das Unternehmen seine zeitlose Mission, das menschliche Potenzial zu erschließen. Besuchen Sie uns auf Wiley.com (https://wiley.com/). Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/JohnWileySons/), Twitter (https://twitter.com/WileyGlobal), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/john-wiley-and-sons/mycompany/verification/) und Instagram (https://www.instagram.com/wiley_global/). Über eGain eGain Knowledge Hub hilft, die Kundenerfahrung zu verbessern und Kosten zu senken, indem zuverlässige Antworten für den Kundenservice bereitgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com (https://www.egain.com/). Medienkontakt Michael Messner 408 636 4514 press@egain.com (mailto:press@egain.com) eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. °