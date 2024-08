AKTIE IM FOKUS: Gute Nachrichten aus dem US-Einzelhandel - Walmart überzeugt

NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger in den USA reagieren am Donnerstag sehr erfreut auf die neuesten Nachrichten aus der Einzelhandelsbranche. Die Umsätze entwickelten sich dort im Juli erfreulich, doch ganz besonders positiv wirkte der Quartalsbericht des Branchenriesen Walmart . Dieser übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen und hob daraufhin seine Jahresprognose an. Dies hievte die Aktien als zweitbester Dow-Wert um 6,4 Prozent nach oben. Sie setzten damit ihren Rekordlauf fort und kosteten vorübergehend erstmals mehr als 74 US-Dollar.

Die Messlatte sei hoch gewesen, aber der Handelskonzern habe sie übersprungen, kommentierte Analyst Steven Shemesh die Quartalszahlen. Dies bestätige seine Einschätzung, dass die Aktie Kurspotenzial berge. Laut Analyst Christopher Horvers von der US-Bank JPMorgan wurde ein insgesamt starkes Zahlenwerk vorgelegt. Mit dem Erreichen der 74-Dollar-Marke ist das Kursziel von Shemesh zwar erreicht worden, doch Horvers hält das Ende der Fahnenstange noch nicht für erreicht. Mit seiner Zielmarke von 81 Dollar sieht er noch etwa zehn Prozent Luft nach oben.

Händler betonten, die neuen Erkenntnisse seien nicht nur gut für Walmart, sondern auch für den breiten Sektor. Ganz besonders gelte dies für den Discounter Target , dessen Aktien am Donnerstag um 4,5 Prozent anzogen.

Zudem waren die Umsätze des US-Einzelhandels im Juli stärker als erwartet gestiegen. Diese gelten als Indikator für die Stärke des Konsums, der für das Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft traditionell eine besonders große Rolle spielt./tih/jsl/he