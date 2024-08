Verarbeitetenden Gewerbe in den USA fährt Produktion im Juli herunter

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe in den USA ist im Juli stärker als erwartet gesunken.

Die gesamte Fertigung von Industrie, Versorgern und Bergbau verringerte sich um 0,6 Prozent, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Donnerstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang von 0,3 Prozent gerechnet. Im Juni hatte die Produktion noch um abwärts revidiert 0,3 Prozent zugelegt.

Betrachtet man nur die Fertigung im US-Industriesektor, kam es im Juli zu einem Minus von 0,3 Prozent. Volkswirte hatten mit einem etwas geringeren Rückgang von 0,2 Prozent gerechnet, nachdem sie Produktion im Juni nach abwärts revidierten Daten noch stagniert hatte.

Die US-Industrie hat ihre Talfahrt zuletzt beschleunigt, wie ein an den Finanzmärkten stark beachtetes Barometer kürzlich anzeigte. Der Einkaufsmanagerindex für den Wirtschaftssektor sank laut einer Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) im Juli auf 46,8 Punkte von 48,5 Zählern im Juni. Das war der niedrigste Wert seit November. Der Industriesektor in den USA steht für gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes.

