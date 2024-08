Bavarian Nordic strebt EU-Zulassungserweiterung für Mpox-Impfstoff an

Kopenhagen (Reuters) - Die dänische Biotechfirma Bavarian Nordic strebt eine Erweiterung der europäischen Zulassung ihres Impfstoffs gegen Mpox und Pocken auf Jugendliche an.

Das Unternehmen habe klinische Daten bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA eingereicht, um die Genehmigung des Vakzins in Europa auch für den Einsatz bei Zwölf- bis Siebzehnjährigen zu erreichen, teilte Bavarian Nordic am Freitag in Kopenhagen mit. Bislang ist der Impfstoff für Erwachsene zugelassen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Viruskrankheit Mpox mittlerweile als Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite eingestuft. Behörden in Schweden bestätigten am Donnerstag den ersten Mpox-Fall einer neuen Variante außerhalb Afrikas.

"Kinder und Jugendliche sind von dem derzeitigen Ausbruch in Afrika unverhältnismäßig betroffen" erklärte Bavarian-Chef Paul Chaplin. Dies unterstreiche die Wichtigkeit und Dringlichkeit, den Zugang zu Impfstoffen und Therapien für diese gefährdete Bevölkerungsgruppe zu erweitern. Bavarian Nordic geht davon aus, dass die bestehende Zulassung nach Prüfung durch die EMA im vierten Quartal auf Jugendliche ausgedehnt werden könne.

An der Börse in Kopenhagen schossen die Aktien von Bavarian Nordic zum Wochenschluss um 14 Prozent in die Höhe.

Die Biotechfirma bereitet außerdem eine klinische Studie vor, um die Sicherheit des Vakzins bei Kindern im Alter von zwei bis zwölf Jahren zu prüfen. Die Studie, die teilweise von der internationalen Impfstoff-Initiative Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) finanziert wird, soll noch dieses Jahr in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda beginnen. Seit Beginn des aktuellen Ausbruchs der Virusinfektion in der Demokratischen Republik Kongo im Januar 2023 gab es im Kongo rund 27.000 Fälle und mehr als 1100 Tote, hauptsächlich unter Kindern.

