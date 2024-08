EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis im ersten Halbjahr 2024, sehr positiver Start in das dritte Quartal 2024

EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis im ersten Halbjahr 2024, sehr positiver Start in das dritte Quartal 2024



16.08.2024 / 08:30 CET/CEST

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 29,3 Mio. im ersten Halbjahr 2024 (Vorjahr: EUR 5,5 Mio.)

Konzernüberschuss EUR 19,2 Mio. im ersten Halbjahr 2024 – ohne Sondereffekte EUR 20,0 Mio. (Vorjahr: EUR 3,0 Mio. – ohne Sondereffekte EUR 3,7 Mio.)

Ergebnis je Aktie EUR 2,04 im ersten Halbjahr 2024 – ohne Sondereffekte EUR 2,12 (Vorjahr: EUR 0,31 – ohne Sondereffekte EUR 0,40)

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 13,3 Mio. im zweiten Quartal 2024 (Vorjahresquartal: EUR 2,1 Mio.)

Konzernüberschuss EUR 8,9 Mio. im zweiten Quartal 2024 – ohne Sondereffekte EUR 9,3 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 1,0 Mio. – ohne Sondereffekte: EUR 1,4 Mio.)

Ergebnis je Aktie EUR 0,94 im zweiten Quartal 2024 – ohne Sondereffekte: EUR 0,98 (Vorjahresquartal: EUR 0,11 – ohne Sondereffekte: EUR 0,15)

Sehr positiver Start ins dritte Quartal 2024

Düsseldorf, 16. August 2024 – „Der ausgezeichnete Geschäftsverlauf des ersten Quartals 2024 hat sich auch im zweiten Quartal weiter fortgesetzt. Unser Handelsvolumen hat sich noch einmal erhöht und betrug im zweiten Quartal 2024 EUR 33,1 Mrd. Auch die Anzahl der Trades fiel mit 13,8 Millionen Trades im zweiten Quartal höher aus als im Vorquartal. Hieraus haben wir wieder ein ausgezeichnetes Ergebnis aus der Handelstätigkeit in Höhe von EUR 22,8 Mio. erzielt.

Im ersten Halbjahr 2024 erzielten wir Handelsumsätze von insgesamt EUR 63,8 Mrd. gegenüber EUR 42,2 Mrd. im Vorjahr – ein Zuwachs von mehr als 50%. Die Anzahl der Trades ist gegenüber dem Vorjahr sogar um mehr als 60% auf insgesamt 26,6 Millionen Trades angestiegen. Insgesamt weisen wir im ersten Halbjahr 2024 ein herausragendes Ergebnis aus der Handelstätigkeit von EUR 49,2 Mio. aus. Bereits im ersten Halbjahr haben wir somit das Ergebnis aus der Handelstätigkeit des gesamten Vorjahres übertroffen. Insgesamt konnten wir im ersten Halbjahr 2024 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von EUR 29,3 Mio. und einen Konzernüberschuss von EUR 19,2 Mio. erzielen.

Auch im laufenden dritten Quartal 2024 sehen wir weiterhin sehr hohe Handelsaktivitäten unserer Kunden. Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit ist im dritten Quartal 2024 weiterhin sehr positiv, wenngleich auf einem niedrigeren Niveau als in den beiden Vorquartalen“, führt der Vorstand aus.

Der Lang & Schwarz Konzern erzielt im ersten Halbjahr 2024 ein herausragendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe EUR 29,3 Mio. nach EUR 5,5 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich im zweiten Quartal 2024 auf EUR 13,3 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 2,1 Mio.).

Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) beläuft sich im ersten Halbjahr 2024 auf EUR 49,2 Mio. (Vorjahr: EUR 19,8 Mio.). Das Zinsergebnis (ohne Sondereffekte) trägt hierzu EUR 2,5 Mio. bei. Im zweiten Quartal 2024 beträgt das Ergebnis aus der Handelstätigkeit EUR 22,8 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 8,8 Mio.).

Der Konzernüberschuss des ersten Halbjahres 2024 beläuft sich auf EUR 19,2 Mio. nach EUR 3,0 Mio. im Vorjahr. Im zweiten Quartal 2024 beträgt dieser EUR 8,9 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 1,0 Mio.).

Ohne Sondereffekte beträgt der Konzernüberschuss im ersten Halbjahr 2024 EUR 20,0 Mio. (Vorjahr: EUR 3,7 Mio.). Sondereffekte in Höhe von EUR -0,8 Mio. betreffen im ersten Halbjahr 2024 die Risikovorsorge für Zinsen nach der Abgabenordnung. Dieser Sondereffekt ist nicht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen.

Die Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen zzgl. sonstige betriebliche Aufwendungen) belaufen sich im ersten Halbjahr 2024 auf EUR 19,0 Mio. nach EUR 13,7 Mio. im Vorjahr. Auf die Personalaufwendungen entfallen EUR 11,0 Mio. (Vorjahr: EUR 6,1 Mio.). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr betrifft insbesondere Rückstellungen für variable Gehaltsbestandteile aufgrund des deutlich erhöhten Halbjahresergebnisses. Zudem beinhalten die Personalaufwendungen Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen, die sich mit dem Abbau von Urlaubstagen wieder verringern werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen EUR 8,0 Mio. (Vorjahr: EUR 7,6 Mio.) – ein leichter Anstieg von EUR 0,4 Mio. Sie beinhalten Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Dividendengeschäfte in den Jahren 2007 bis 2011 in Höhe von EUR 1,1 Mio. und zum anderen Kosten von EUR 1,7 Mio. für das neu entwickelte leistungsstarke Kommunikationssystem „onelink“. Das neue Kommunikationssystem wird, nachdem die Tests nunmehr erfolgreich abgeschlossen wurden, in Abstimmung mit der Börsenaufsicht voraussichtlich im dritten Quartal 2024 in Betrieb genommen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag machen für das erste Halbjahr 2024 in Abhängigkeit vom Ergebnis EUR 9,3 Mio. (Vorjahr: EUR 1,8 Mio.) aus.

Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 30. Juni 2024 beträgt 80 (30. Juni 2022: 78).

Das Konzernergebnis je Aktie (mit Sondereffekten) beträgt im ersten Halbjahr 2024 EUR 2,04 (Vorjahr: EUR 0,31); ohne die erwähnten Sondereffekte beläuft sich das Konzernergebnis je Aktie für das erste Halbjahr 2024 auf EUR 2,12 (Vorjahr: EUR 0,40). Im zweiten Quartal 2024 beträgt das Konzernergebnis je Aktie (mit Sondereffekten) EUR 0,94 (Vorjahresquartal: EUR 0,11). Ohne Sondereffekte liegt das Konzernergebnis je Aktie für das zweite Quartal 2024 bei EUR 0,98 (Vorjahresquartal: EUR 0,15).

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt zum 30. Juni 2024 über bilanzielle Konzerneigenmittel einschließlich des Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von EUR 91,8 Mio. (31. Dezember 2023: EUR 72,6 Mio.).

Die Zahlen zum 30. Juni 2024 sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden.

Datenübersicht, Angaben in Mio. € 1. Q 2. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Jahr Jahr vor Sondereffekten 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2022 Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 26,4 22,8 11,0 8,8 11,4 10,6 41,8 43,7 Verwaltungsaufwendungen 2) -9,6 -9,4 -7,5 -6,2 -6,1 -6,0 -25,8 -26,9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 16,0 13,3 3,5 2,1 5,1 4,6 15,3 17,2 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -5,2 -4,0 -1,1 -0,6 -1,8 -1,6 -5,1 -5,3 Konzernergebnis vor Sondereffekten 10,7 9,3 2,3 1,4 3,4 3,1 10,2 11,9 Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten (in €; Basis 9.438.000 Aktien) 1,14 0,98 0,25 0,15 0,36 0,32 1,08 1,27 Sondereffekte - Ergebnis aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,6 - Zinsaufwand wg. Zinsen nach der Abgabenordnung -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -1,6 -1,6 Konzernergebnis nach Sondereffekten 10,3 8,9 1,9 1,0 3,0 1,7 7,6 8,8 Ergebnis je Aktie nach Sondereffekten (in €; Basis 9.438.000 Aktien) 1,10 0,94 0,20 0,11 0,32 0,18 0,81 0,93 Dividende (Basis 9.438.000 Aktien) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,55 0,64 Bilanzielles Konzerneigenkapital

inkl. Fonds für allgem. Bankrisiken 82,9 91,8 71,8 66,8 69,8 72,6 72,6 69,6 Anzahl Konzernmitarbeiter 77 80 76 78 77 76 76 75 TradeCenter - Handelsvolumen (in Mio. €) 30.264 32.770 22.194 19.323 20.180 19.055 80.752 88.039 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 12.634 13.717 8.678 7.419 7.628 7.118 30.843 34.685 - Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 18,0 15,3 4,8 3,3 6,5 4,7 19,3 19,5 Strukturierte Produkte - Handelsvolumen (in Mio. €) 443 347 402 283 296 323 1.304 2.168 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 136 122 148 103 109 106 466 755 - Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 3) 8,4 7,5 6,2 5,5 4,9 5,8 22,4 24,3 Insgesamt - Handelsvolumen (in Mio. €) 30.707 33.117 22.596 19.606 20.476 19.378 82.056 90.207 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 12.770 13.839 8.826 7.522 7.737 7.224 31.309 35.441 1) Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis 2) Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen 3) einschl. Zinsergebnis Treasury

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit etwa 30.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, über 25 Millionen Kunden und den längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.