IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver stellt ein Update zum Ausfall des Schwenkzapfens in der Kugelmühle bei Guanacevi bereit

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver stellt ein Update zum Ausfall des Schwenkzapfens in der Kugelmühle bei Guanacevi bereit

Vancouver, Kanada - 19. August 2024 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavoursilver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) stellt ein Update zum Ausfall des Schwenkzapfens in der primären Kugelmühle im Verarbeitungsbetrieb Guanacevi bereit, der am 12. August 2024 gemeldet wurde.

Die Aufbereitungsarbeiten wurden am Minenstandort Guanacevi wieder aufgenommen. In der Anlage wurden vorübergehende Änderungen vorgenommen, um eine der Mahlanlagen als Primärkugelmühle umzufunktionieren, die derzeit mit einer Rate von 400 Tonnen pro Tag (tpd) arbeitet. Während der Zerkleinerungskreislauf genau überwacht wird, besteht die Möglichkeit, dass die Anlage während dieser vorübergehenden Phase mit etwa 500 Tonnen pro Tag oder fast der Hälfte der geplanten Produktionskapazität von 1.200 Tonnen pro Tag arbeitet.

Während dieser Zeit wird der Abbau mit einer reduzierten Rate fortgesetzt, ohne die Sicherheit oder die langfristige Nutzbarkeit des Erzkörpers zu beeinträchtigen. Die Arbeiten werden sich darauf konzentrieren, das höchstgradige Erz der Mühle zuzuführen und das restliche Material auf Halde zu legen. Der Vertragsbergbau und der Kauf von Material von Dritten vor Ort werden eingestellt, bis der Betrieb der Aufbereitungsanlage wieder die volle Kapazität erreicht hat. Mit diesen vorübergehenden Lösungen soll der Cashflow gesteuert werden, bis die primäre Mühle vollständig in Betrieb ist. Unter Zugrundelegung der aktuellen Metallpreise deutet die vorläufige Schätzung darauf hin, dass sich der Barmittelfehlbetrag während dieses Zeitraums der reduzierten Aufbereitung auf weniger als 5 Millionen US$ über einen geschätzten Zeitraum von 15 Wochen beschränken könnte. Dieser Barmittelabfluss schließt das Aufhalden von Erz mittels Eigenabbauaktivitäten ein.

Es wurden konstruktive Gespräche mit unserer Belegschaft, den Gemeinden und den Zulieferern geführt, um die potenziellen Auswirkungen und breiteren sozialen Folgen dieser vorübergehenden Maßnahmen zu erörtern.

Es wurden erste Angebote für die Herstellung und Installation des Schwenkzapfens eingeholt; die geschätzten Herstellungskosten belaufen sich auf 0,5 Mio. US$ und der Zeitraum bis zur Installation beträgt 16 Wochen. Das Management prüft derzeit mehrere Alternativen, um die geschätzte Ausfallzeit der primären Kugelmühle zu verkürzen.

Während dieser reduzierten Aufbereitungszeit wird die Produktion von Guanacevi im Vergleich zum ursprünglichen Betriebsplan um schätzungsweise 0,9 Millionen bis 1,1 Millionen Unzen Silber und 2.000 bis 3.000 Unzen Gold zurückgehen. Die jährliche konsolidierte Silberproduktion für das Jahr 2024 wird voraussichtlich zwischen 4,4 und 4,6 Millionen Unzen liegen und die Goldproduktion wird voraussichtlich zwischen 36.000 und 38.000 Unzen betragen. Für das Jahr 2024 wird jetzt eine Silberäquivalentproduktion zwischen 7,3 Millionen und 7,6 Millionen Unzen erwartet. In der ersten Jahreshälfte haben wir 4,4 Millionen Unzen Silberäquivalent erreicht.

Aufgrund der reduzierten Betriebskapazität für 15 Wochen werden die Betriebskosten und die Gesamtförderkosten höher ausfallen als ursprünglich für 2024 prognostiziert. Aufgrund der zahlreichen Variablen, Schätzungen und verbleibenden Ungewissheiten zieht das Management seine Kostenprognose zu diesem Zeitpunkt zurück.

Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen mit starkem Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

Kontaktinformation:

Allison Pettit, Director Investor Relations

Tel.: (877) 685 - 9775

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, X, Instagram und LinkedIn.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die Aussetzung der Verarbeitung bei Guanacevi, den Zeitplan für den Abschluss der Reparaturen der Mühle bei Guanacevi, die Verfügbarkeit und Bewertung alternativer Verarbeitungsmethoden, die Auswirkungen auf die Produktion im dritten Quartal und die jährlichen Produktions- und Kostenprognosen sowie die voraussichtliche Leistung von Endeavour im Jahr 2024, einschließlich Änderungen im Bergbaubetrieb und Prognosen zu den Produktionsmengen, den voraussichtlichen Produktionskosten und den nachhaltigen Gesamtkosten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit, die Reparaturen der Mühle bei Guanacevi zeitig abzuschließen, die Verfügbarkeit alternativer Verarbeitungsmethoden, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen und die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht auf folgende beschränkt: die Fähigkeit, die Reparaturen der Mühle bei Guanacevi zeitig abzuschließen, die Verfügbarkeit alternativer Verarbeitungsmethoden, der fortgesetzte Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Mine ab 2024, der Betriebs der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76573

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76573&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29258Y1034

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.