GNW-Adhoc: Vierte Shenyang Intelligent Connected Vehicles Conference startet und stellt in Gemeinschaftsarbeit ein hochwertiges Entwicklungskonzept für die "Fahrzeug-Straßen-Cloud-Integration" vor

^SHENYANG, China, Aug. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 17. August ist die vierte

Ausgabe der Shenyang Intelligent Connected Vehicles Conference in Shenyang, Provinz Liaoning, eröffnet worden. Auf der Konferenz kamen unter dem Motto ?Vehicle-Road Collaboration Empowers New Quality Productive Forces" (Zusammenarbeit zwischen Fahrzeug und Straße ermöglicht neue Produktivkräfte für Qualität) Regierungsvertreter, akademische Experten und Repräsentanten aus 19 Pilotstädten für ?Vehicle-Road-Cloud Integration" (darunter Beijing, Shanghai und Guangzhou), Fahrzeughersteller und Lösungsanbieter sowie führende Vertreter von Unternehmen aus den Bereichen Kommunikation und Straßeninfrastruktur zusammen, um sich über die jüngsten Entwicklungstrends und die zukünftige Ausrichtung der Branche für intelligente vernetzte Fahrzeuge auszutauschen. Auf der Konferenz wurden mehrere strategische Kooperationsabkommen unterzeichnet. Während der Einweihungszeremonie für die strategische Partnerschaft zwischen der Stadtverwaltung von Shenyang und China Unicom im Bereich ?Vehicle-Road-Cloud Integration" stellten beide gemeinsam das erste Ergebnis ihrer Zusammenarbeit vor: die Gründung des China Unicom (Shenyang) Intelligent Connected Vehicles Research Institute, das als wichtige Plattform zur Förderung der Entwicklung intelligenter vernetzter Fahrzeuge dienen wird. Zeitgleich hat die Stadtverwaltung von Shenyang strategische Kooperationsvereinbarungen mit BMW Brilliance, Neusoft Reach und Beijing Yizhuang Investment Holdings Limited für die Anwendung intelligenter vernetzter Fahrzeuge und die ?Vehicle-Road-Cloud-Integration" abgeschlossen. Die individuellen Parteien werden ihre jeweiligen Stärken gezielt nutzen, um die Zusammenarbeit in Bereichen wie dem Aufbau von Cloud-Steuerungsplattformen, der Entwicklung von Straßen-Cloud-Netzwerkinfrastrukturen und gemeinsamen Aktionen zu vertiefen, um eine tiefgreifende Integration der Automobilindustrie und der Informations- und Kommunikationstechnologie mit Smart Cities und intelligentem Transport zu erreichen. Mit der Unterzeichnung einigte sich die Stadt Shenyang auf eine Zusammenarbeit mit 48 Unternehmen, die zahlreiche Schlüsselbereiche der intelligenten vernetzten Fahrzeugindustrie abdeckt. Durch diese Zusammenarbeit wird der Entwicklung der Branche für intelligente, vernetzte Fahrzeuge in Shenyang starken Auftrieb verliehen und der Aufbau intelligenter, vernetzter Straßennetze, die Planung von Szenarien für autonomes Fahren und die Zusammenführung der Branche weiter gefördert. Diese Konferenz verleiht nicht nur der Entwicklung der Branche für intelligente vernetzte Fahrzeuge in Shenyang und im ganzen Land einen starken Impuls, sondern bietet auch eine Plattform für die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Vertretern aller Berufsgruppen innerhalb und außerhalb der Branche. °