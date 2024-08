IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater informiert über die Pläne für die Raffinerie Sandouville und das pCAM-Projekt

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater informiert über die Pläne für die Raffinerie Sandouville und das pCAM-Projekt

Johannesburg, 21. August 2024: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - erwarb im Jahr 2022 die Nickelraffinerie Sandouville (Sandouville Raffinerie) mit dem Ziel, Nickelsulfat für die europäische Batterielieferkette herzustellen.

Bei der Untersuchung dieses Potenzials wurden die möglichen Vorteile der Herstellung von aktivem Vorläufer-Kathodenmaterial (pCAM) durch die Wiederverwendung der bestehenden Chlorid-Verarbeitungsinfrastruktur der Raffinerie Sandouville deutlich. Wie im März 2024 angekündigt, wurde dies durch eine Scoping-Studie bestätigt, die das vielversprechende Potenzial zur Herstellung von pCAM bestätigte. Derzeit wird eine Vormachbarkeitsstudie (PFS) durchgeführt, um die Machbarkeit der Produktion von pCAM für das europäische Batterie-Ökosystem durch ein neuartiges, firmeneigenes Verfahren zu ermitteln. Ein positives Ergebnis der endgültigen Machbarkeitsstudien wird eine endgültige Investitionsentscheidung über die Umwidmung der Raffinerie in Sandouville für die pCAM-Produktion (das GalliCam-Projekt) ermöglichen. Bislang sind die Aussichten für das GalliCam-Projekt ermutigend.

Das neuartige Verfahren, das von unserem internen Team in der Region Europa konzipiert und entwickelt wurde, ermöglicht die direkte Herstellung von pCAM aus gemischtem Hydroxidniederschlag (MHP) in einem Chloridmedium, was im Vergleich zu den bestehenden sulfatbasierten Verfahren weniger Produktionsschritte, einen geringeren Energieverbrauch, weniger Kohlenstoffemissionen und weniger Abfallprodukte pro Tonne pCAM zur Folge hat. Es wird erwartet, dass die Nutzung dieses chloridbasierten Verfahrens zu wettbewerbsfähigen pCAM-Produktionskosten in Sandouville beitragen wird.

Zu den bemerkenswerten Fortschritten seit Q1 2024 gehören:

- pCAM wurde in der Anlage in Sandouville erfolgreich im Labormaßstab hergestellt

- Eine Patentanmeldung für das neuartige pCAM-Verfahren wurde im Juli 2024 eingereicht

Das GalliCam-Projekt bietet der Sandouville-Raffinerie eine interessante Alternative, um die bestehende Chloridanlage und das vorhandene Know-how für die Produktion von pCAM für den europäischen Markt zu nutzen. Dabei wird eine andere Beschickungsquelle, MHP, verwendet als die Nickelmatte, die derzeit in der Sandouville-Raffinerie raffiniert wird.

Um die prognostizierten Verluste der Sandouville-Raffinerie auszugleichen und sie auf die potenzielle Produktion von pCAM vorzubereiten, hat Sibanye-Stillwater eine Vereinbarung über die Beendigung eines wichtigen kommerziellen Liefervertrags getroffen, dessen Laufzeit am oder vor dem 31. Dezember 2024 endet.

Außerdem:

- Die vereinbarten Kosten für die Beendigung des Liefervertrags belaufen sich auf etwa 37 Millionen US-Dollar.

- Die Veredelung der Bestände und Verkäufe wird in Q1 2025 fortgesetzt

- Die Verhandlungen über die Beendigung anderer damit verbundener Verträge laufen noch.

- Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das GalliCam-Projekt wird im September und Oktober 2024 eine von Sibanye-Stillwater geleitete freiwillige Konsultation mit lokalen Interessengruppen in Frankreich durchgeführt.

- Der Bau einer Pilotanlage, die ein pCAM-Fällungsverfahren im kleinen Maßstab darstellt, ist am Raffineriestandort Sandouville im Gange und soll ab Ende des dritten Quartals 2024 getestet werden.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: "Trotz der in jüngster Zeit erzielten erheblichen Betriebs- und Kostenverbesserungen ist die Raffinerie in Sandouville nach wie vor verlustbringend, und wir danken unseren Partnern für ihr Verständnis und ihre Rücksichtnahme bei der einvernehmlichen Aufhebung des Liefervertrags. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Strategie für Batteriemetalle, die Wertschöpfungskette für Batteriemetalle in Europa auszubauen, weiter vorankommen werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, einschließlich der französischen Behörden, um eine führende pCAM-Anlage in Europa zu errichten".

Die Produktionsprognose der Sandouville-Raffinerie für 2024 wird nicht geändert. Sibanye-Stillwater wird weitere Informationen über das GalliCam-Projekt bereitstellen, sobald die Studien fortgeschritten sind. Die Ergebnisse der PFS werden bestimmen, welche Aktivitäten am Standort Sandouville in den Jahren 2025 bis 2026 durchgeführt werden.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen zu diversifizieren und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft zu erhöhen, indem sie ihr Engagement in den Bereichen Recycling und Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit ausbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt für Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anvisieren", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.

Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich notwendigerweise um Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen der Geschäftsleitung von Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater") widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf solche Aussagen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Bericht für das Jahr 2023 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F aufgeführt sind, der am 26. April 2024 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).

Webseiten

In diesem Dokument enthaltene Verweise auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen als Hilfe zum Auffinden dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieses Dokuments.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76596

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76596&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.