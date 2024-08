Martin bespricht heute folgende Werte: Deutsche Börse, Vonovia, Lowe's, Medtronic, SQM, Tollbrothers, Walmart, JD.com, Microchip und Crude Oil WTI.

Direkt zum Video auf YouTube

Die Aktienmärkte bewegen sich in den letzten Tagen in einer engen Spanne. Ist es die Ruhe vor dem Sturm? Am Freitag meldet Jerome Powell sich beim Jackson Hole Symposium zu Wort. Investoren warten händeringend auf die befreienden Worte zu einer Zinssenkung.

Derweil schickt Walmart die Aktien des chinesischen e-Commerce RiesenJ D.com in den Keller. Martin schaut auf die Gründe und was das für die Aktien bedeutet. Im Dax macht die Aktie der Deutschen Börse von sich reden. Hier läuft gerade ein wichtiger charttechnischer Ausbruch. Wo liegen nun die Ziellevel?