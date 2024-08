Tagesausblick 22.08.: Target mit monster Zahlen!

Die Aktienmärkte legten zu, während sich die Anleihen kaum veränderten, nachdem die jährliche Revision der US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurde. Die Wall Street bereitet sich nun auf das Protokoll der Federal Reserve und die Rede von Jerome Powell am Freitag vor. Die US-Jobwachstumsdaten für das Jahr bis März wurden vermutlich überschätzt und sollen nun um etwa 818.000 Stellen nach unten korrigiert werden. Obwohl die Überarbeitung des Jobwachstums normalerweise kaum Einfluss auf den Handel hat, erregte sie dieses Mal, aufgrund der Sorgen um eine Abkühlung des Arbeitsmarktes, Aufsehen. Der S&P 500® setzt seinen Anstieg im August fort während der Dax® leicht höher schloss. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen blieben nahezu unverändert bei 2,2 %. Händler erwarten erneut Zinssenkungen der Fed um 100 Basispunkte im Jahr 2024. Im Fokus stehen zudem Hinweise aus den Protokollen des letzten Fed-Treffens auf die zukünftige Zinspolitik.

Unternehmen im Fokus

Der Top-Performer des heutigen Handelstages im Dax® ist Dr. Ing. h.c. F. Porsche. Nachdem der Porsche- und Volkswagen-Chef Oliver Blume vergangenen Wochen in zwei Interviews betonte, dass der Antrieb der Zukunft der rein elektrische sei geht es für die Aktie bergauf. Als nächstes Modell ist der rein elektrische Sportwagen 718 geplant, als Boxster und Cayman. Positive Entwicklungen für die E-Mobilität erwartet der Manager durch die stetig sinkenden Kosten für die Batterien, dem mit Abstand teuersten Bauteil eines E-Autos. Besonders mit dem 30 Millionen Euro teuren Einstieg in den Batteriehersteller Varta, dürften sich die Kosten noch weiter reduzieren. Auf dem zweiten Platz findet man heute den Chemiekonzern BASF. Der Kurs stieg um rund zwei Prozent nachdem Directors‘ Dealings publik wurden. Elvermann, Dr. Dirk, Vorstand, kaufte am 16.08.2024 BASF-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 1.300 Aktien zum Preis von jeweils 42,61 EUR den Besitzer. International ist heute der amerikanische Retailer Target Corporation ganz vorne dabei. Nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse sprang die Aktie zweistellig nach oben. Target verzeichnete ein Umsatzplus von 2,7 % und erreichte damit 25,5 Milliarden USD. Der Gewinn pro Aktie stieg um beeindruckende 42 % auf 2,57 USD. In Bezug auf die künftige Verbrauchernachfrage äußerten sich die Führungskräfte etwas vorsichtiger. Die Prognose des Unternehmens bleibe angemessen, das Ergebnis werde aber wahrscheinlich in der unteren Hälfte der Spanne liegen. Im Negativbereich steht Bayer an der Spitze. Nach dem Kursrpung von letzter Woche, gibt der Pharmakonzern die Gewinne seit Einbruch dieser Handelswoche wieder nach und nach ab.