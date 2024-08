Martin bespricht heute folgende Werte: Bavarian Nordic, HelloFresh, CTS Eventim, Deutsche Bank, Macy's, TJX, Target, Synopsys, Zoom Video und Snowflake.

Direkt zum Video auf YouTube

Wie in den letzten zwei Tagen ist auch heute wenig Bewegung in den Märkten. Zu viel ist bereits eingepreist, so dass positive Entwicklungen wie das FOMC-Sitzungsprotokoll von gestern nicht mehr zu deutlichen Anstiegen führen. Die ersten Schätzungen zum S&P Global Einkaufsmanagerindex in den USA könnten das heute ändern.

In Deutschland steht heute unter anderem CTS Eventim auf der Liste der Käufer. Gute Zahlen und ein starker Ausblick treiben die Aktie weiter an. Bei der Deutschen Bank sorgen gute News für positive Bewegungen und es könnte noch mehr kommen. Im gestrigen Handel waren die Aktien von Target gefragt. Martin schaut hier heute auf die Gründe und die weiteren Aussichten.