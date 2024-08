Anleger vor Powell-Rede vorsichtig optimistisch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Wenige Stunden vor einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell zeigen sich die Börsenanleger in Europa vorsichtig optimistisch.

Der Dax und der EuroStoxx50 notierten am Freitagmittag knapp ein halbes Prozent höher bei 18.564 und 4899 Punkten.

Im Fokus der Investoren stand die dreitägige Notenbankkonferenz in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming, die am Donnerstag begonnen hatte. "Auch andere Notenbanker reden dort, das Augenmerk richtet sich aber eindeutig auf Powell", schrieben die Experten der Helaba. Aus der Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank Fed um 16.00 Uhr (MESZ) erhoffen sich Börsianer klare Hinweise auf eine Zinswende im September. Dem RoboMarkets-Strategen Jürgen Molnar zufolge erwarteten viele Anleger nach den jüngsten Daten aus der US-Wirtschaft "insgeheim" eine große Zinssenkung um 50 Basispunkte. "Dass dafür der Fed-Chef Jerome Powell heute Nachmittag zumindest verbal schon mal den Grundstein legen wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich."

BITCOIN RÜCKT VOR

Der Dollar-Index gab im Vorfeld des wichtigen Termins etwas nach und lag bei 101,38 Punkten. Der Euro rückte im Gegenzug leicht auf 1,11 Dollar vor.

Der Bitcoin machte indes seine Verluste vom Vortag zum Teil wieder wett und lag gut ein halbes Prozent fester bei 61.091 Dollar. "Der kryptofreundliche Republikaner Robert F. Kennedy könnte heute aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft ausscheiden und Donald Trump unterstützen, der seinerseits ankündigte, über ein eigenes Unternehmen Kryptos unterstützen zu wollen", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst des Brokers CMC Markets. Auch die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, sei eine stärkere Befürworterin der Krypto-Industrie als Joe Biden. "Eigentlich ist die Nachrichtenlage positiv für den Bitcoin, aber so richtig will die Erholung vor den geldpolitischen Weichenstellungen nicht in Fahrt kommen." Die umsatzstärkste Cyber-Devise hat im August bislang rund zehn Prozent verloren.

INFINEON FÄLLT NACH QIMONDA-EINIGUNG

Bei den Einzelwerten gab es nur wenige größere Ausschläge. Schwächer im Dax notierten etwa die Papiere von Infineon. Die Aktie des bayrischen Chipherstellers bröckelte nach der Einigung im Prozess um die Insolvenz der ehemaligen Tochtergesellschaft Qimonda um rund ein Prozent ab. Man habe sich mit dem Insolvenzverwalter im Rahmen des seit Ende 2010 laufenden Verfahrens auf eine Zahlung von 753,5 Millionen Euro geeinigt, teilte Infineon mit.

Ein positiver Analystenkommentar stützte dagegen Evotec. Die Titel des Hamburger Biotechunternehmens rückten um 3,3 Prozent auf 5,68 Euro vor. Die Experten der Royal Bank of Canada hatten das Kursziel zwar auf zwölf nach zuvor 16 Euro gesenkt. Die Bewertung wurde allerdings bei "Outperform" belassen. "Evotecs Fokus auf Wachstum vor Gewinn hat sich im jetzigen schwächeren Marktumfeld nicht bewährt, was aber nicht bedeutet, dass das Geschäft kaputt ist", hieß es. "Obwohl der Weg zur Erholung der Margen wahrscheinlich holprig sein wird, sollte der klare Fokus des Managements auf dieses Ziel dazu beitragen, die Lücke zu den Konkurrenten zu schließen."

Für Aufsehen an der Börse in Zürich sorgte Nestle. Die Aktie des Lebensmittelriesen gab nach einem überraschenden Chefwechsel gut zwei Prozent nach. Auch mit dem neuen CEO Laurent Freixe werde Nestle seine Herausforderungen nicht in kurzer Zeit lösen, erklärte Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy. Das Unternehmen müsse seine Marken wieder in Schwung bringen, um Marktanteile zurückzugewinnen und die Effizienz weiter zu steigern. "Es ist dringend notwendig, dass das Unternehmen eine Art Stabilität findet, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen." Im bisherigen Jahresverlauf hatte Nestle bereits über acht Prozent an Wert verloren.

