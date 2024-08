PayPal - Ein Silberstreif!

Die PayPal-Aktie sucht einen Ausweg aus der schwierigen charttechnischen Situation der letzten Jahre, in deren Verlauf der Titel von über 300 USD auf 50 USD zurückfiel. Hat das Papier diesen Ausweg nun gefunden? Das ist derzeit die absolute Schlüsselfrage. Dank der Erholung seit Oktober vergangenen Jahres liegt nicht nur das zyklische Tief bei 50,25 USD deutlich hinter der Aktie, sondern es gelang auch inzwischen eine nachhaltige Rückeroberung der wieder steigenden 38-Wochen-Linie (akt. bei 62,42 USD). Letzteres geht mit der Auflösung einer charttechnischen Konsolidierungsformation einher. Schließlich bildete der Titel zuvor eine Tradingrange zwischen rund 57 USD auf der Unter- und 68 USD auf der Oberseite aus (siehe Chart). Der jüngste Ausbruch aus dieser Schiebezone nährt auch die Hoffnung auf eine „große Bodenbildung“, zumal sich das Kursziel aus dem diskutierten Konsolidierungsmuster auf rund 79 USD taxieren lässt. Auf dem Weg in diese Region stellt das Hoch vom August 2023 bei 76,54 USD ein wichtiges Zwischenziel dar. Auf einen validen Ausbruch lässt auch der MACD hoffen, denn der Trendfolger hat gerade ein neues Einstiegssignal generiert. Als enge Absicherung bieten sich die o. g. Ausbruchsmarken bei rund 68 USD an.

PayPal (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PayPal

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

