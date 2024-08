Original-Research: The Platform Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: The Platform Group AG - von Montega AG 26.08.2024 / 16:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Einstufung von Montega AG zu The Platform Group AG Unternehmen: The Platform Group AG ISIN: DE000A2QEFA1 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.08.2024 Kursziel: 13,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt Halbjahreszahlen untermauern den Wachstumskurs des Unternehmens TPG hat am 23.08. den Halbjahresbericht präsentiert und im Rahmen des über die Connect-Plattform durchgeführten Conference Calls einen detaillierten Einblick in die Entwicklungen der ersten sechs Monate gegeben. Umsatz und Gewinn legen zweistellig zu: Während die Konzernumsätze in H1 von 187,5 Mio. EUR auf 231,5 Mio. EUR (+23% yoy) zulegten, erhöhte sich das Konzern-EBITDA von 23,9 Mio. EUR auf 30,0 Mio. EUR. Das um Bewertungsgewinne (H1/2024: 11,9 Mio. EUR), Steuer- und Konsolidierungseffekte (1 Mio. EUR) und sonstige Anpassungen (-0,55 Mio. EUR) bereinigte EBITDA stieg von 13,2 Mio. EUR auf 17,6 Mio. EUR (+33% yoy). Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 7,6% bereits in der mittelfristig avisierten Spanne von 7% bis 10% (2023: 5,1%). Noch deutlicher profitierte der Jahresüberschuss. Nachdem vor Jahresfrist noch 13,5 Mio. EUR erzielt wurden, kletterte dieser Wert in H1/2024 auch aufgrund eines erneut nur marginalen Steueraufwandes auf 18,8 Mio. EUR (+39% yoy). Zu den starken Zuwächsen trugen einerseits die beiden bereits in der ersten Jahreshälfte konsolidierten Zukäufe Hood und Avocado Store bei, andererseits zeigte sich auch die Neukundengewinnung anhaltend dynamisch. So legte die Anzahl der angebundenen Händler um 15,6% auf 12.547 zu. Strategie wird auch in H2 fortgesetzt, weitere Übernahmen zeitnah erwartet: Bereits Ende Juli meldete TPG die Übernahme der niederländischen Plattform für Luxusmode, Winkelstraat (Closing voraussichtlich Ende August) und stärkt damit sukzessive den eigenen Luxusbereich rund um fashionette und Brandfield. Ab September sollen die Produkte auf den weiteren Plattformen der TPG vermarktet werden, ab November wird die gemeinsame Softwarelösung umgesetzt. Außerdem akquirierte TPG ebenfalls im Juli die Jungherz GmbH, eine auf die Vermarktung von Fahrradzubehör spezialisierte Plattform, und erweitert somit das Angebot um die Konzerntochter 'bike-angebot'. Für die kommenden Monate wurden während des Conference Calls drei weitere Übernahmen angekündigt. Neben einem B2B eCommerce-Händler (Umsatz ca. 60 Mio. EUR) handelt es sich dabei um einen Spezialisten im Bereich von Waldmaschinen (Umsatz etwa 2 Mio. EUR) und einen B2C-Händler mit Erlösen von ca. 20 Mio. EUR. Obwohl TPG zuletzt verstärkt in die Erweiterung bestehender Plattformen investiert hat, wurde das Ziel, 2025 in insgesamt 30 Industriezweigen präsent zu sein, ebenfalls bekräftigt. Guidance bestätigt: Mit den spürbaren Ergebnisverbesserungen im Rücken hat TPG die Ende Mai erhöhte Guidance zum jetzigen Zeitpunkt bestätigt, erachtet die Prognose auch im Hinblick auf einen starken Auftakt in H2 aber als konservativ. Bei Erlösen zwischen 480 und 500 Mio. EUR soll das bereinigte EBITDA weiterhin bei 26 bis 30 Mio. EUR liegen. Fazit: TPG überzeugt einmal mehr mit starken Zuwächsen und ist, wie bereits von uns vorweggenommen, auf gutem Weg, die eigenen Jahresziele zu übertreffen. Nichstdestotrotz lassen sich etwaige Zuschreibungen oder die Nutzung von Verlustvorträgen schwer planen, so dass die Visibilität an manchen Stellen gering ist. Wichtiger erachten wir jedoch, dass das Vertrauen in die Unternehmensstrategie von TPG mit zunehmendem Track Record wächst und neue Anlegergruppen für den Investmentcase gewonnen werden können. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 13,00 EUR. 