TeamViewer: starkes Wachstum im Firmenkundengeschäft

Werbung. Gerade habe ich mir beim Italiener unten im Erdgeschoss noch schnell einen Espresso gegönnt und bin verblüfft, 15 Minuten später bei meiner Recherche für diese Kolumne etwas über Cimbali zu lesen, einen der weltweit größten Hersteller von Espresso- und Kaffeemaschinen für den professionellen Gebrauch. Eine „La Cimbali“ steht für Hightech made in Italy. Der Preis: mehrere tausend Euro aufwärts, richtig große Maschinen für die Gastronomie kosten leicht mal so viel wie ein Kleinwagen. Da ist guter Service gefragt. Damit die Geräte bei Bedarf aus der Ferne gewartet und schnell repariert werden können, setzt Cimbali auf die Technologie von TeamViewer. Cimbali ist nur ein Beispiel von vielen, der Göppinger Fernwartungssoftware-Spezialist ist in zahlreichen Branchen aktiv. Zuletzt überraschte TeamViewer mit guten Ertragszahlen, weshalb wir uns das Unternehmen doch mal etwas genauer anschauen wollen…

„Das zweite Quartal ist ein wenig besser gelaufen als gedacht, aber die zwei umsatzstärkeren Quartale kommen noch“, sagte TeamViewer-Vorstandschef Oliver Steil der Nachrichtenagentur dpa-AFX Ende Juli. Trotz des derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfelds floriert das Geschäft mit Unternehmenskunden, vor allem in Europa und Amerika. Am Rande: TeamViewer erwirtschaftet 55 Prozent seines Umsatzes in der EMEA-Region (Europa/Naher Osten), 34 Prozent in Amerika und den Rest im asiatisch-pazifischen Raum. Steil berichtete bei der Vorlage der Ertragszahlen über zahlreiche Neuverträge, darunter seien viele mit überdurchschnittlich hohem Vertragsvolumen. Zudem würden die Kunden vermehrt Verträge mit längeren Laufzeiten abschließen.

Das Geschäft mit Unternehmenskunden mit einem Jahresumsatz von mehr als 10.000 Euro stieg im zweiten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahr um stattliche 19 Prozent auf 35,1 Millionen Euro. Insgesamt erzielte der Konzern im zweiten Quartal einen Umsatz von 164,1 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 6 Prozent entspricht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte ebenfalls um 6 Prozent auf 67,5 Millionen Euro zu.

Das abonnementbasierte Geschäftsmodell, eine breite Kundenbasis von rund 640.000 Abonnenten sowie ein hoher Anteil (85 Prozent) wiederkehrender Umsätze sorgen für eine stabile Ertragsbasis. Im zweiten Halbjahr sollten sich zudem die Einsparungen aus dem abgespeckten Sponsoringvertrag mit dem britischen Fußballclub Manchester United positiv auf das Ergebnis auswirken. Analysten bemängeln jedoch die relativ hohe Kundenabwanderung von rund 15 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten und verweisen auf den starken Wettbewerb.

Vor diesem Hintergrund kann man als Anlegender überlegen, ob man aktuell ein direktes Aktienengagement eingehen möchte. Als Alternative zur Aktie bietet sich unser Express-Zertifikat Relax an, das mit einem attraktiven Zinskupon und einem hohen Risikopuffer von 50 Prozent ausgestattet ist. Mit Express-Zertifikaten Relax lassen sich temporäre Kursrückschläge entspannt aussitzen und bei steigenden oder stagnierenden Kursen ist eine vorzeitige Rückzahlung zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen möglich.



7 Prozent mögliche Zinsen pro Periode, vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit plus 50 Prozent Risiko-Puffer



Das DekaBank TeamViewer Express-Zertifikat Relax 11/2030 (WKN DK1CGW) bietet die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 1.000 Euro inklusive der Zinsen von 70 Euro pro Zinsperiode. Eine vorzeitige Rückzahlung findet statt, wenn der Schlusskurs der TeamViewer-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert (erste Beobachtungs- bzw. Zinsperiode 14 Monate, danach 12 Monate). Die Tilgungsschwelle liegt 2025 bei 100 Prozent und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2029. Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, werden im November 2030 der maximal mögliche Zinsbetrag von 420 Euro plus 1.000 Euro Festbetrag ausgezahlt – allerdings nur, wenn die TeamViewer-Aktie am finalen Bewertungstag (12.11.2030) nicht unterhalb der Barriere von 50 Prozent des Startwerts schließt.



Eine Unterschreitung der Barriere am finalen Bewertungstag führt hingegen zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und anstelle des Festbetrags werden TeamViewer-Aktien – deren Kurs dann niedriger ist – zu 100 Prozent des Startwerts übertragen. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten: Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank drohen Verluste bis hin zum Totalverlust.



Die Zeichnung läuft vom 26.08.2024 bis 16.09.2024, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung. Der Emissionspreis beträgt 1.010 Euro inkl. 1,00 % Ausgabeaufschlag.

Disclaimer: Dieses Dokument enthält keine Kostendarstellung, die die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis erfüllt. Einen solchen erhalten Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-24“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1CGW7_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Eine ausgezeichnete Emittentin! DekaBank mit bestem Primärmarkt. Mehr Informationen unter www.deutscher-zertifikatepreis.de/gewinner2023/, www.zertifikateawards.de sowie unter www.scopeexplorer.com/scope-awards/2024/certificate

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.