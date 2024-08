Aktien Frankfurt Ausblick: Dax weiter träge - Conti nach Kaufempfehlung stark

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem trägen Wochenstart kommt der Dax auch am Dienstag nur schwer in Gang. Sein US-Pendant Dow Jones Industrial hatte tags zuvor zwar einen Rekordstand erreicht, gehalten hatte er ihn allerdings nicht und letztlich nur leicht zugelegt. Für die besonders stark im Fokus stehenden Technologiewerte ging es gar abwärts. Stagnation auf hohem Niveau bleibt also am deutschen Aktienmarkt das Gebot der Stunde nach der zurückliegenden dreiwöchigen Kurs-Rally. So warten Investoren vor allem auf Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia zur Wochenmitte. Die Resultate des Spezialisten für Computerchips für KI-Anwendungen haben Signalwirkung für die gesamte Branche.

Der X-Dax deutet für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein kleines Plus von rund 0,2 Prozent auf 18.649 Punkte an. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird nur geringfügig stärker gesehen.

Unter den Einzelwerten steht vor allem Continental nach einer Kaufempfehlung der UBS im Fokus. Vorbörslich ging es für die Aktien kräftig aufwärts. Analyst David Lesne setzt darauf, dass die angekündigte Abspaltung des Autozuliefergeschäfts zugleich das volle Potenzial der Reifensparte zutage bringen wird. Es sei jedenfalls ein immenser Schritt vorwärts für die Anlagestory von Conti. Das verbleibende Reifengeschäft biete immenses Ausschüttungspotenzial - nicht getrübt durch hohe Investitionen bei unklarem Ertrag, wie im Autozulieferbereich./ag/mis