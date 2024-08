NVIDIA Corp. - Die wichtigsten charttechnischen Leitplanken

Im Vorfeld der Quartalszahlen wollen wir einen Blick auf die charttechnischen Leitplanken der Nvidia-Aktie werfen. Ausgehend vom zyklischen Tief von Anfang August bei 90,69 USD hat der Technologietitel eine dynamische Erholung realisieren können. Mittlerweile notiert das Papier wieder in absoluter Schlagdistanz zu den historischen Hochständen vom Juni und Juli bei 136,15/140,76 USD. Charttechnisch von hoher Bedeutung ist dabei, dass im Rahmen dieses Aufwärtsimpulses die horizontalen Hürden bei 117/120 USD – verstärkt durch die 50-Tages-Linie (akt. bei 120,76 USD) zurückerobert wurden. Diese Bastion gilt es auch weiterhin zu verteidigen. Auf der Oberseite stechen dagegen die jüngsten Tageshochs hervor, welche zuletzt allesamt zwischen 130 USD und 131 USD ausgeprägt wurde. Gelingt der Ausbruch, wäre der Weg zum bisherigen Allzeithoch tatsächlich frei. Im zweiten Schritt winkt möglicherweise sogar ein Vorstoß in „uncharted territory“. Per Saldo hat sich die Nvidia-Aktie im Vorfeld der Quartalszahlen in die klassische „make or break“-Situation hineinmanövriert. Die Veröffentlichung der Ergebnisse dürfte jetzt die Richtungsentscheidung bringen.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

