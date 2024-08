1,6 Billionen Euro – so viel Geld verwaltet der norwegische Pensionsfonds. Er ist damit der größte Staatsfonds der Welt. Seit Anfang 1998 erwirtschaftete der Fonds mit seinem Portfolio aus Aktien und Anleihen eine Rendite von 6,3 Prozent pro Jahr – und schnitt damit besser ab als viele Mischfonds. Georg spricht deswegen in dieser Episode mit dem Wirtschaftsjournalisten Lars-Thorben Niggehoff darüber, wie genau der Fonds anlegt, was du dir davon abschauen kannst – und welche anderen Staatsfonds es noch gibt.

Lars hat sich für onvista die Anlagestrategie der Staatsfonds angeschaut und zeigt euch, wie ihr den norwegischen Staatsfonds mit ETFs nachbauen könnt.

Unsere Folge zu inflationsindexierten Anleihen kannst du hier nachhören.

Alle Infos zum Börsenspiel „Trader 2024“, das Georg im Podcast erwähnt, findet ihr hier.

Disclaimer: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts, Gäste oder die onvista Media GmbH übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.

Mitwirkende in dieser Episode: Georg Buschmann (Moderation), Sebastian Wurm (Schnitt), Sebastian Ruzok (Coverfotografie), Jasmin Bäuerle (Coverdesign)