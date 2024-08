Starmer und Scholz kündigen deutsch-britischen Kooperationsvertrag an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der britische Premierminister Keir Starmer und Kanzler Olaf Scholz haben einen Kooperations-Vertrag beider Länder angekündigt, der bis Ende des Jahres stehen soll.

Dieser werde auch Bereiche wie Handel und Verteidigung enthalten, sagte Starmer am Mittwoch nach einem Treffen mit Scholz im Kanzleramt. Beide Regierungen wollten zudem eine Vereinbarung bei Migrationsthemen schließen, um die irreguläre Migration besser bekämpfen zu können. Dabei soll es auch um einen verstärkten Datenaustausch gehen. Starmer sagte, dass es eine solche umfassende Kooperationsvereinbarung mit Deutschland noch nie gegeben habe. Der Labour-Politiker betonte, dass seine Regierung einen Neustart der Beziehungen mit der EU und Deutschland anstrebe, aber keine erneute Aufnahme in die EU. Scholz kündigte baldige deutsch-britische Regierungskonsultationen an.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)