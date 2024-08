EQS-News: Ernst Russ AG – Fortsetzung positiver Geschäftsentwicklung in dynamischem Marktumfeld

EQS-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Ernst Russ AG – Fortsetzung positiver Geschäftsentwicklung in dynamischem Marktumfeld



29.08.2024

Hamburg, 29. August 2024 - Im ersten Halbjahr 2024 konnte die Ernst Russ-Gruppe im internationalen Schifffahrtsmarkt von dem nachhaltigen Beschäftigungskonzept ihrer Flotte profitieren und die positive Geschäftsentwicklung erwartungsgemäß fortsetzen.

Die internationale Containerschifffahrt hat im ersten Halbjahr 2024 eine beachtliche Entwicklung vollzogen. Anfang des Jahres waren die Prognosen geprägt von massiven Überkapazitäten, die die Nachfrage in der Containerschifffahrt sehr deutlich übersteigen sollten. Das Rote Meer ist allerdings bis heute infolge der Attacken auf Handelsschiffe der jemenitischen Huthi-Miliz praktisch unpassierbar, so dass ein Großteil der Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet werden muss. Die Überlastungen der wichtigsten Häfen der Welt aber auch die Tonnagenachfrage sind infolgedessen erheblich angestiegen. In diesem Marktumfeld hat die internationale Schifffahrt erneut bestätigt, dass sie das Rückgrat des globalen Handels und ein systemrelevanter sowie krisenfester Verkehrsträger zur Versorgung der weltweiten Wirtschaft ist - trotz vieler Krisenherde, geopolitischer Spannungen und eines Krieges auf europäischem Boden.

In diesem Marktumfeld haben sich die Umsatzerlöse der Ernst Russ AG im 1. Halbjahr 2024 aufgrund des Rückgangs der Charterraten erwartungsgemäß um 8,8 Mio. EUR auf 87,6 Mio. EUR vermindert. Die durchschnittliche Charterrate betrug 17.500 USD/Tag (Vorjahresvergleichszeitraum: 19.920 USD/Tag) bei einer Beschäftigungsquote von 97,0% (Vorjahresvergleichszeitraum: 94,0%). Das Betriebsergebnis hat sich insbesondere aufgrund des Verkaufs eines Containerschiffes im ersten Halbjahr sowie einer geringeren Zahl an planmäßigen Dockungen von 27,6 Mio. EUR auf 36,5 Mio. EUR erhöht. Das Konzernergebnis nach Steuern und vor Minderheiten beträgt 37,8 Mio. EUR, wovon auf andere Gesellschafter 13,8 Mio. EUR entfallen. Die Konzerneigenkapitalquote verminderte sich insbesondere aufgrund der im Berichtsjahr beschlossenen Wahldividende in Höhe von 33,5 Mio. EUR von rund 76,4 % auf rund 68,9 %. Bei der Wahldividenden hatten Aktionärinnen und Aktionäre der Ernst Russ AG die Möglichkeit, zwischen einer Ausschüttung ihrer Dividende ganz oder teilweise in bar oder in Form neuer Aktien zu wählen.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Ernst Russ-Gruppe vor dem Hintergrund der weiterhin positiven Geschäftsentwicklung und der weitgehend abgesicherten Beschäftigungssituation der Schiffsflotte unverändert Umsatzerlöse in einer Bandbreite zwischen 155 und 175 Mio. EUR und ein Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 47 und 67 Mio. EUR.

Den Halbjahresbericht 2024 der Ernst Russ AG können Sie sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache als Druckexemplar anfordern oder unter www.ernst-russ.de herunterladen.

Über die Ernst Russ-Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 29 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um zwei größere Containerschiffe mit rund 6.600 bzw. 13.400 TEU sowie einem Handysize-Bulker mit 38.000 dwt und einem Multipurpose-Schiff. Die Ernst Russ AG baut ihre Flotte kontinuierlich aus und sichert Aktionären somit stabile und nachhaltige Wertzuwächse.

Kontakt:

Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de

Ernst Russ AG Elbchaussee 370 22609 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 88881-0 Fax: +49 (0)40 88881-199 E-Mail: ir@ernst-russ.de Internet: www.ernst-russ.de ISIN: DE000A161077 WKN: A16107 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange

