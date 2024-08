Salesforce.com - Achtung. Möglicher Doppelboden!

Von Anfang März bis Ende Mai legte die Salesforce-Aktie eine deutliche Korrekturbewegung auf das Börsenparkett. Letztlich brachte diese Gegenbewegung einen nahezu idealtypischen Pullback an die 200-Wochen-Linie (akt. bei 221,89 USD). Seither arbeitet der Technologietitel an einer Stabilisierung, welche nun in eine entscheidende Phase geht. So bilden die Tiefs vom Mai und August bei 212,00/232,21 USD möglicherweise eine Umkehrformation in Form eines klassischen Doppelbodens (siehe Chart). Den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 245,78 USD) konnte das Papier bereits zu den Akten legen. Gleichzeitig unterstreichen auch diverse Indikatoren die Ambitionen der Salesforce-Aktie. So generiert der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal, während im Verlauf der Relativen Stärke eine Bodenbildung vorliegt. Letzteres liefert möglicherweise einen Fingerzeig in Richtung „äquivalente Weichenstellung“ im eigentlichen Chartverlauf. Als Signalgeber hierfür, definieren wir einen Anstieg über die horizontalen Hürden bei rund 266 USD. Gelingt der Befreiungsschlag, dann eröffnet sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 45 USD – nahezu ausreichend, um die historischen Hochstände bei 311,40/318,72 USD wieder ins Visier zu nehmen.

Salesforce.com (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Salesforce.com

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

