ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Hochtief auf 'Equal Weight' - Ziel 121 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des Baukonzerns Hochtief von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel auf 121 Euro belassen. Die gleiche Abstufung nahm Analyst Tom Zhang in einer am Freitag vorliegenden Studie für die Aktie des Mutterkonzerns ACS vor, mit einem weiter gültigen Kursziel von 42 Euro. Dank guter Quartalszahlen und einiger bedeutsamer Aufträge seien beide Titel in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen, womit die Bewertungen nun vernünftig erschienen, heißt es zur Begründung./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2024 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2024 / 03:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------