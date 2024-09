ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Shell auf 3400 Pence - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell von 3550 auf 3400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting zieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Öl- und Gasunternehmen mit Blick auf wichtigste Branchenkennzahlen Bilanz. Dabei empfiehlt er, im Fall von Kursrückgängen zu kaufen, bevor sich die Fundamentaldaten des Superzyklus von Angebot und Nachfrage ab Mitte des Jahrzehnts verschärften. Seine "Top-Picks" sind Shell, TotalEnergies und Eni. Seine Kursziele verschob Lofting außerdem auf Ende 2025 und korrigierte sie um je 5 Prozent nach unten, wie er schrieb./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 19:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2024 / 00:15 / BST

